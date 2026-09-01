El mejor mes para alquilar un apartamento en Nueva York: puedes ahorrarte casi $1,900 al año

Buscar apartamento en Nueva York puede convertirse en una prueba de resistencia. Hay que enfrentarse a largas filas para visitar un mismo piso, competir con decenas de candidatos y pasar horas saltando entre anuncios que desaparecen antes de que siquiera dé tiempo a responder. Pero el mercado tiene sus propios ritmos y, si sabes esperarlos, el calendario puede jugar a tu favor.

Un nuevo análisis de RentReboot, basado en el historial de más de 800,000 apartamentos en alquiler en Nueva York, identificó cuándo los precios suelen tocar fondo. La conclusión es especialmente interesante para quienes tienen cierta flexibilidad para elegir la fecha de mudanza: diciembre es el mes más barato para firmar un contrato de alquiler.

Diciembre, el momento más barato para alquilar

Los datos compararon más de 68,000 casos en los que un mismo apartamento fue alquilado 2 veces. El resultado muestra una diferencia clara entre el verano y el invierno: los contratos firmados en diciembre fueron, en promedio, 4.2% más baratos que los cerrados en julio.

Puede parecer una variación modesta, pero en el mercado inmobiliario neoyorquino unos cuantos puntos porcentuales representan cientos de dólares. Para un apartamento de una habitación con un alquiler medio, la diferencia ronda los $160 dólares mensuales, lo que se traduce en aproximadamente $1,900 durante un contrato de 12 meses.

Noviembre tampoco pasa desapercibido. De hecho, es el mes que ofrece las mejores probabilidades de encontrar un apartamento anunciado a un precio que finalmente pueda negociarse a la baja. Según RentReboot, 31% de los contratos firmados en noviembre quedan por debajo del precio inicial, frente a apenas 15% en mayo.

El invierno reduce las opciones, pero también la competencia

La ventaja de buscar vivienda durante los meses fríos viene acompañada de una desventaja evidente: hay menos apartamentos disponibles.

En febrero, por ejemplo, se publican 43% menos anuncios nuevos que en julio. Para alguien que necesita encontrar una vivienda con características muy específicas, esperar al invierno puede significar sacrificar variedad.

Sin embargo, también cae el número de personas buscando apartamento. La competencia entre inquilinos llega a reducirse aproximadamente a la mitad respecto al pico registrado en agosto.

Eso modifica por completo la dinámica. Durante el verano, un apartamento atractivo puede recibir solicitudes de numerosos candidatos en cuestión de horas. En diciembre, en cambio, los propietarios tienen más incentivos para negociar con el interesado que tienen delante.

Además, los anuncios de invierno permanecen más tiempo disponibles. Esto brinda al inquilino un margen que prácticamente desaparece durante la temporada de mayor demanda.

Así cambia el mercado durante el año

El comportamiento del alquiler en Nueva York puede dividirse en 4 temporadas bastante definidas.

* Invierno, de diciembre a febrero: es la etapa de los precios más bajos. La oferta disminuye, pero los propietarios suelen ajustar sus expectativas para conseguir inquilinos.

* Otoño, de septiembre a noviembre: es el territorio de la negociación. Los apartamentos que quedaron vacíos después del verano comienzan a pesar sobre los propietarios y noviembre concentra algunos de los descuentos más interesantes.

* Primavera, de marzo a mayo: puede ser una trampa para quienes esperan encontrar mejores precios. La competencia aumenta con rapidez mientras la oferta todavía no alcanza sus niveles máximos. Abril destaca como uno de los meses menos favorables para conseguir una rebaja.

* Verano, de junio a agosto: hay más movimiento y más alternativas, pero también precios elevados. Durante esta temporada aparecen alrededor de 28% más anuncios que en un mes normal, aunque muchos inquilinos terminan pagando el precio solicitado.

No todos los barrios bajan igual

La posibilidad de ahorrar durante el invierno también depende del apartamento y del vecindario.

Los inquilinos que comparten un apartamento de tres habitaciones pueden beneficiarse especialmente: los precios caen en promedio 5.4% durante el invierno, unos $240 mensuales. Para quienes buscan un apartamento de una habitación para vivir solos, la reducción media es más discreta, de 2.8%.

También existen diferencias notables entre barrios. Las zonas con una mayor presencia de grandes propietarios y empresas de administración parecen ser más sensibles a la temporada. DUMBO registra una caída invernal de 10.3%, seguida por Battery Park City, con 10.1%, y Stuy Town, con 8.2%.

En cambio, los barrios dominados por pequeños propietarios muestran un comportamiento muy distinto. En lugares como Greenwich Village y Upper East Side, los precios incluso pueden subir ligeramente durante el invierno, con variaciones de 3.6% y 2.7%, respectivamente.

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