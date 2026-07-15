Las ejecuciones hipotecarias se disparan 91% en El Bronx y agravan la crisis de vivienda

El Bronx registró 109 ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 91% respecto de las 57 reportadas en el mismo periodo del año anterior, según el informe de PropertyShark publicado el 8 de julio de 2026.

Este incremento convierte al Bronx en el borough más activo en el mercado de ejecuciones hipotecarias de Nueva York en más de siete años y refleja la creciente presión de muchos propietarios por el aumento en los costos de la vivienda.

En paralelo, las preejecuciones hipotecarias crecieron 29% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 206 a 266 casos. Para muchos propietarios, esos avisos representan la primera señal de un proceso que puede derivar en la pérdida de la vivienda.

Una crisis que se ha disparado en los últimos años

La crisis de pagos en las hipotecas de Nueva York se ha agudizado desde 2025. Durante el año pasado, se registraron 194 ejecuciones hipotecarias, un alza de 35% respecto a 2024, cuando se reportaron 144 casos, de acuerdo con el reporte anual de PropertyShark. Con esas cifras, se convirtió en el borough con el mayor crecimiento porcentual de la ciudad ese año.

Peor aún: en el Bronx las ejecuciones han subido a más del doble en apenas dos años y solo el 21.4% de sus residentes son propietarios, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Eso significa que cada ejecución golpea a una franja ya de por sí pequeña y financieramente presionada de la población.

El ZIP 10469, el epicentro de la ciudad

El código postal 10469, que abarca los barrios de Allerton, Baychester, Laconia y Williamsbridge, fue el más afectado del trimestre con 16 casos reportados. La propiedad desalojada más costosa fue una vivienda en 2331 Yates Avenue con un gravamen de $881,000 dólares.

De los 109 casos del Bronx, 79 fueron ejecuciones sobre viviendas unifamiliares, 18 sobre cooperativas y nueve sobre condominios.

El patrimonio generacional, en riesgo

En opinión del concejal Kevin C. Riley, representante del Distrito 12 del Bronx, “los archivos de ejecución representan hogares, familias que luchan por mantener la riqueza generacional que construyeron durante décadas”. Y agregó que “el índice de ejecuciones en algunos vecindarios vulnerables estuvo cerca del 10%” durante 2025.

Para la comunidad hispana, que representa más del 56% de la población del Bronx, perder la vivienda implica desprenderse del único activo de inversión acumulado en años de trabajo.

La señal más preocupante: las lis pendens

Las lis pendens, término latino que significa ‘pleito pendiente’, designan el primer aviso legal que antecede a una ejecución, aumentaron 27% interanual en toda la ciudad, para un total de 1,831 casos en el segundo trimestre de 2026, según PropertyShark.

Si bien este aviso no implica una ejecución, sí es una advertencia grave, ya que de no tomar medidas urgentes deriva en un desalojo con severas consecuencias económicas para el titular.

Recursos gratuitos para detener el proceso si recibiste un aviso legal

Si eres propietario en El Bronx y recibiste documentos judiciales, es importante actuar en los primeros 30 días para salvar la propiedad de tu hogar. Estas son algunas alternativas para recibir asesoría especializada:

The Legal Aid Society — representación gratuita para propietarios del Bronx: 646-340-1908

— representación gratuita para propietarios del Bronx: Bronx NHS — servicios de intervención hipotecaria: bronxnhs.org

— servicios de intervención hipotecaria: bronxnhs.org NYC311 — asesores gratuitos certificados: llama al 311

— asesores gratuitos certificados: llama al HUD — consejería federal gratuita: 1-800-569-4287 o hud.gov

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el aumento de ejecuciones hipotecarias en Nueva York

¿Qué es una ejecución hipotecaria?

Es el proceso legal mediante el cual un banco recupera y vende una propiedad cuando el titular deja de pagar la hipoteca. En Nueva York puede durar entre uno y tres años desde el primer aviso.

¿Qué es una lis pendens y qué debo hacer si recibo una?

Es el primer aviso legal de inicio de un proceso de ejecución. No significa un desalojo, pero sí es una advertencia grave de que el proceso comenzó y requiere asesoría legal inmediata para revertirlo.

¿Por qué El Bronx es el borough más afectado de Nueva York?

Porque combina baja tasa de propietarios (20%), ingresos medianos bajos y costos crecientes de otros gastos como seguro, impuestos y mantenimiento, que están empujando a propietarios de décadas al límite de sus finanzas para seguir pagando.

¿Cómo quedó el resto de la ciudad en el segundo trimestre de 2026?

Queens lideró NYC con 140 ejecuciones (+9% interanual). Brooklyn cayó a 56 casos, su nivel más bajo en cuatro años. Manhattan registró apenas 29. Pero destaca el Bronx, con 109 casos, su peor trimestre en siete años.

Conclusión

Con preejecuciones en alza de 29% y lis pendens citywide creciendo al 27% en el segundo trimestre de 2026, la ola de desalojos en el Bronx aún no ha tocado fondo. Si la ciudad no actúa con programas de asistencia directa a propietarios vulnerables antes de que termine el año, El Bronx podría cerrar 2026 con su peor registro de ejecuciones hipotecarias en casi una década, afectando a miles de familias con finanzas ya de por sí debilitadas.

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