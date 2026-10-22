¿Trabajas en un edificio de Nueva York? Cómo saber si te deben salarios y beneficios

Recibir un cheque de sueldo cada semana no garantiza que un empleador esté pagando todo lo que exige la ley. Para ciertos trabajadores de edificios en Nueva York, la remuneración obligatoria incluye un salario específico para su ocupación y beneficios adicionales que pueden pasar inadvertidos al revisar el pago.

Un caso anunciado el 22 de octubre por la Contraloría de Nueva York pone el problema en evidencia: la oficina de Mark Levine alcanzó dos acuerdos por un total de $419,000 relacionados con incumplimientos que afectaron a 14 empleados del edificio ubicado en 960 Willoughby Avenue, en Bushwick, Brooklyn.

El inmueble tiene 87 apartamentos y recibe una exención fiscal de 15 años mediante el programa 421-a. Según la Contraloría, sus trabajadores no recibieron los salarios y beneficios exigidos. La cifra de los acuerdos incluye remuneraciones adeudadas, intereses y sanciones civiles; no representa íntegramente dinero que se repartirá entre los empleados.

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Qué ocurrió en el edificio de Bushwick

El primer acuerdo, por $200,000, involucra al propietario, 1237 Myrtle Holding LLC, y a la administradora Kai Management LLC. Corresponde a incumplimientos que afectaron a un empleado entre enero de 2022 y febrero de 2025.

El segundo, por $219,000, incluye también a Ground Support Services LLC, que opera como Greater Shield LLC. Abarca salarios y beneficios suplementarios adeudados a 13 porteros entre enero de 2022 y noviembre de 2025.

Cobrar el salario mínimo puede no ser suficiente

En determinados edificios y contratos, los empleados tienen derecho al salario prevaleciente, conocido en inglés como prevailing wage. Se trata de una remuneración establecida para una ocupación específica que incluye una tarifa salarial y beneficios suplementarios.

Esta obligación puede alcanzar a trabajadores de limpieza, porteros y otros empleados de servicios en inmuebles que reciben ciertos beneficios fiscales, así como a personal que trabaja bajo contratos con agencias municipales. No se aplica automáticamente a todos los edificios privados de Nueva York.

Por eso, para saber si un pago es correcto, no basta con compararlo con el salario mínimo general. También hay que identificar si el inmueble está cubierto por estas normas y qué tareas realiza efectivamente el trabajador.

La Contraloría señala que la tarifa correspondiente depende del trabajo desempeñado, no solamente del nombre del puesto asignado por la empresa. Una clasificación incorrecta puede dar lugar a una remuneración inferior a la exigida.

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Cómo consultar si te deben salarios en Nueva York

Si trabajas en un edificio y sospechas que no recibes el salario o los beneficios correspondientes, puedes consultar con la Oficina de Derecho Laboral de la Contraloría:

No necesitas resolver por tu cuenta si el edificio está cubierto antes de pedir orientación. La oficina puede ayudarte a determinar si tu trabajo está sujeto a estas obligaciones y qué organismo tiene competencia sobre el caso.

Para documentar lo ocurrido, conserva recibos de sueldo, registros de horarios, mensajes y otros comprobantes relacionados con tus tareas y pagos. El formulario permite adjuntar documentos y explicar por qué consideras que el empleador incumplió sus obligaciones.

El estatus migratorio no afecta el derecho al salario prevaleciente, y la Contraloría indica que no pregunta por esa condición. El formulario también permite solicitar que tu identidad permanezca confidencial e informa que no será revelada al empleador ni a otra agencia gubernamental sin tu consentimiento.

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