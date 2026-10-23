Barbara Palvin reflexiona sobre su regreso a las pasarelas seis semanas después de dar a luz

Barbara Palvin habló con franqueza sobre su experiencia posparto después de regresar a las pasarelas de Victoria’s Secret apenas seis semanas después de dar a luz a su primera hija. La modelo húngara reflexionó en Instagram sobre su participación en el desfile celebrado en Los Ángeles días antes.

En su publicación, Palvin agradeció a la marca por tener en cuenta sus necesidades durante el regreso al trabajo y hacerla sentir cómoda con los cambios propios del posparto.

“Muchísimas gracias a @victoriassecret por aceptarme tal como soy en mi posparto y hacerme sentir tan guapa y segura de mí misma. ¡Incluso cosieron discos de lactancia en mis sujetadores entre bastidores!”, escribió la modelo.

La participación de Palvin en el espectáculo del 18 de octubre llamó la atención porque no apareció una sola vez, sino en dos ocasiones. Para su primera salida, eligió un minivestido rosa transparente acompañado de un conjunto de sujetador y bragas del mismo color. Después regresó a la pasarela con un corsé blanco y unas alas que parecían copos de nieve.

Barbara Palvin desfila en Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Crédito: Richard Shotwell | AP

Ante las reacciones por su regreso a las pasarelas, la modelo quiso dejar claro que su regreso a un evento de estas características no debe confundirse con una representación de su vida diaria durante las primeras semanas de maternidad.

Para acompañar su reflexión, Palvin publicó fotografías que mostraban momentos de su rutina fuera del desfile, entre ellas imágenes en las que aparece extrayéndose leche materna y vistiendo pantalones deportivos.

“Lo que vieron en la pasarela era yo toda arreglada, pero mi realidad posparto diaria es muy diferente”, explicó.

La modelo también describió algunas de las dificultades cotidianas que ha experimentado desde el nacimiento de su hija, al señalar que incluso las actividades más habituales pueden convertirse en un reto durante esta etapa.

“Algunos días, simplemente encontrar tiempo para ducharme o sentarme a comer tranquilamente me parece un gran logro”, compartió.

Palvin también se dirigió a sus seguidores para pedirles que no compararan sus propias experiencias con la suya. “Cada experiencia posparto es diferente”, afirmó, al insistir en que su regreso a las pasarelas no debe tomarse como una referencia para otras mujeres.

La modelo y Dylan Sprouse, quienes se casaron en Hungría en julio de 2023, dieron la bienvenida a su hija, Sylvie, en septiembre. Desde entonces, Palvin ha comenzado una nueva etapa personal que coincide con su regreso a una actividad profesional que la ha llevado nuevamente a la pasarela de Victoria’s Secret.

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