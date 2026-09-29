Menos estadounidenses vuelan: caída del 5% levanta alerta sobre el dinero disponible en los hogares

Los estadounidenses están volando menos, en un cambio que alerta a los economistas sobre la capacidad de los hogares para realizar gastos no esenciales. Una estimación de Pantheon Macroeconomics basada en datos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sitúa el tráfico aéreo de septiembre aproximadamente 5% por debajo de su máximo reciente de 2024, mientras las tarifas aéreas acumulan un aumento interanual del 23.4%.

Sin embargo, la caída no implica por sí sola que los consumidores estén reduciendo su gasto ni que Estados Unidos se encamine hacia una recesión. El menor flujo de pasajeros puede reflejar ajustes en los presupuestos familiares, pero también una reducción de la oferta aérea tras el cierre de Spirit Airlines.

¿Por qué preocupa la caída del 5% en los vuelos?

La TSA publica diariamente cuántas personas pasan por los controles de seguridad de los aeropuertos estadounidenses. A diferencia de indicadores económicos que llegan con semanas de retraso, estas cifras muestran casi en tiempo real si los hogares continúan viajando o comienzan a limitar sus compras.

Para economistas de Pantheon Macroeconomics, la caída del 5% en septiembre frente al máximo registrado en 2024 es una señal de alerta porque los viajes aéreos suelen representar un gasto que las familias pueden aplazar cuando necesitan proteger su presupuesto.

“Las caídas en el número de pasajeros de las aerolíneas a principios de 2001 y 2008 fueron señales tempranas de que los consumidores estaban replegándose”, escribió Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics.

Y añadió que “la reciente debilidad en el número de pasajeros merece atención”, aunque reconoció que el descenso no es prueba definitiva de una contracción económica.

Los hogares comienzan a priorizar

El gasto de consumo representa alrededor del 68% del producto interno bruto estadounidense, por lo que una reducción sostenida en las compras de los hogares puede frenar la actividad económica. Los viajes son especialmente relevantes porque incluyen boletos, hoteles, comida, transporte terrestre y entretenimiento.

Por ello, cuando una familia descarta unas vacaciones, no solamente deja de pagar el vuelo. También recorta una cadena de gastos: aerolíneas, restaurantes, hoteles, aeropuertos y negocios turísticos.

Esta señal sí coincide con un deterioro más amplio en el ánimo de los consumidores. El índice de confianza de The Conference Board cayó 6.7 puntos en septiembre, hasta 81.9, mientras el indicador de expectativas sobre ingresos, empleo y negocios descendió por tercer mes consecutivo.

“La confianza del consumidor se deterioró notablemente en septiembre, después de dos meses previos de debilitamiento”, afirmó Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board.

Boletos y hoteles pierden prioridad

The Conference Board encontró que los consumidores moderaron su gasto en actividades discrecionales, incluidos boletos de avión, hoteles para viajes personales, cines y parques de diversiones. Aun así, 42.6% dijo que planeaba tomar vacaciones durante los próximos seis meses, ligeramente por encima de agosto, aunque el aumento se concentró en viajes nacionales.

Esta aparente contradicción revela que los hogares no necesariamente están cancelando todos sus viajes. Algunos están optando por destinos cercanos, vacaciones más cortas o traslados por carretera para reducir el costo total.

Peterson señaló que las referencias a “los precios, el alto costo de los bienes y servicios, y los precios del petróleo y la gasolina” alcanzaron nuevos máximos entre las preocupaciones expresadas por los encuestados.

Mientras tanto, el ajuste puede sentirse al comparar vuelos con viajes por automóvil, autobús o tren. Si planeas salir durante las próximas semanas, te conviene calcular el costo completo, equipaje, transporte al aeropuerto, alojamiento y comida, antes de decidir tu viaje.

La quiebra de Spirit altera la lectura económica

La disminución de pasajeros también podría estar relacionada parcialmente con una menor oferta de vuelos. Samuel Tombs advirtió que el cierre de Spirit Airlines en mayo podría distorsionar las cifras, porque eliminó del mercado miles de vuelos y asientos de bajo costo.

Spirit cesó sus operaciones tras no conseguir financiamiento para continuar funcionando y canceló todos sus vuelos. Su desaparición pudo afectar a viajeros sensibles al precio, incluso si algunas rutas fueron absorbidas por otras compañías.

Menos pasajeros podrían deberse a hogares restringiendo gastos, pero también menor disponibilidad de vuelos económicos. La advertencia económica ganaría fuerza si el descenso se mantiene y coincide con una mayor debilidad en el empleo, los ingresos y las ventas.

¿Qué puedes revisar en tu presupuesto?

Si estás considerando unas vacaciones, el descenso del tráfico no garantiza que encontrarás boletos más baratos. Una menor demanda puede derivar en tarifas a la baja, pero la desaparición de capacidad y el aumento de los costos operativos también pueden limitar las ofertas.

Antes de reservar, puedes:

Comparar el precio final con equipaje y selección de asiento

Revisar aeropuertos alternativos y fechas con menor demanda

Evitar financiar vacaciones con tarjetas si no puedes liquidar el saldo

Mantener un fondo para retrasos, cancelaciones y gastos inesperados

Calcular si el viaje compromete la renta, comida o pagos de deuda

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la caída en los viajes aéreos en septiembre 2026

¿Cuánto cayeron los viajes aéreos en septiembre en EE.UU.?

Pantheon Macroeconomics estima que el nivel de septiembre está cerca de 5% por debajo de su máximo reciente de 2024.

¿La caída de pasajeros confirma una recesión en EE.UU.?

No. Es una señal de vigilancia, no una prueba aislada. Debe analizarse junto con empleo, ingresos, consumo, inflación y confianza.

¿Por qué los vuelos permiten medir el gasto familiar?

Porque viajar suele ser un gasto discrecional que puedes aplazar cuando suben los costos esenciales o temes perder ingresos.

¿La desaparición de Spirit Airlines influyó en la caída en los vuelos en septiembre?

Probablemente afectó la comparación al retirar vuelos y asientos económicos, razón por la que Pantheon pidió interpretar el descenso con cautela.

¿Los vuelos podrían abaratarse por una menor demanda?

Podrían aparecer promociones en algunas rutas, pero no está garantizado: una menor oferta de asientos también puede sostener o elevar las tarifas.

Conclusión

Con la reducción en el número de viajes en septiembre respecto a 2024, la verdadera advertencia aparecerá si la caída de pasajeros continúa en los próximos meses y se combina con menor contratación, ingresos debilitados y nuevos recortes en el consumo.

Si eso ocurre, no solo habrá menos viajeros: será una señal más clara de cómo más hogares están sacrificando gastos opcionales para cubrir necesidades básicas.

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