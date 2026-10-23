Joy Huerta presentó su nueva etapa musical separada de su hermana Jesse

Durante la primera quincena de septiembre, Jesse Huerta anunció que se separaba del dúo que formó con su hermana hace varios años. Esta noticia ha generado muchos comentarios y debates sobre la relación que tienen actualmente los hermanos.

Pese a haber hecho oficial la separación, el dúo dejó claro que cumplirían con las fechas programadas para este 2026 de “El Despecho Tour”. El 21 de octubre, los hermanos dieron un concierto en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México.

Según reseñas, este show fue un recorrido por muchos de los éxitos del dúo, el cual fue creado en 2005. Entre las canciones que se incluyeron en el repertorio resaltan: “¡Corre!”, “Dónde está el amor”, “Respirar”, “Esto es lo que soy”, “La de la mala suerte”, “Digas lo que digas”, “Te esperé”, “Un besito más”, “Espacio sideral” y “Electricidad”.

Mientras continúan con “El Depecho Tour”, Joy Huerta ha estado presentando lo que será su nuevo proyecto como solista.

Incluso, la cantante mexicana anunció hace semanas su propia gira en solitario. Esta comenzará el 12 de febrero en Toluca, México, y pasará por Querétaro, Puebla y Veracruz.

Por otro lado, aunque Jesse explicó que dejaría el dúo para centrarse en su familia y vida personal, poco tiempo después anunció su nuevo proyecto, el cual ha titulado Jesse and the Supernovas. Tras el anuncio de la nueva agrupación, Jesse aclaró: “Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”.

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