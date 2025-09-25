Jesse & Joy estrenan en HBO Max su primer documental ‘Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos’

Jesse & Joy, el dúo que ha marcado el rumbo del pop en español durante casi dos décadas, vuelve a ser noticia: su más reciente producción discográfica, ‘Lo Que Nos Faltó Decir’, ha sido nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional. Con esta distinción, los hermanos Huerta suman ya 18 nominaciones a lo largo de su trayectoria, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina.

Pero este no es el único motivo de celebración. En un año que podría describirse como uno de los más memorables de su carrera, Jesse & Joy acaban de dar el salto al mundo del streaming con el estreno de la serie documental ‘Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos’, disponible en HBO Max para Latinoamérica y Estados Unidos a partir de 25 de septiembre.

La producción, realizada por Mandarina Contenidos, consta de cuatro episodios que revelan un retrato íntimo de la vida y la carrera de los seis veces ganadores del Latin Grammy. A través de testimonios inéditos de los propios artistas, familiares, amigos y figuras del espectáculo, la serie recorre desde los primeros pasos de los hermanos en el anonimato hasta su consolidación como una de las bandas más influyentes de la música latina.

“La producción ofrece una mirada cercana de cómo los hermanos lograron salir adelante desde un espacio de anonimato con muchos obstáculos en el camino, hasta convertirse en una de las bandas más importantes de la escena de música latina de los últimos años”, expresó HBO Max en un comunicado.

Paralelamente, Jesse & Joy se encuentran realizando “El Despecho Tour”, una gira que ya suma 24 presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica, con gran éxito de taquilla. Entre sus logros más destacados se cuentan seis conciertos con localidades agotadas en Argentina, dos sold-outs en Chile y su primera noche completamente agotada en Brasil.

El recorrido continúa con fechas confirmadas hasta marzo de 2026, donde llevarán su música a diferentes rincones de Estados Unidos, Latinoamérica y México.

La fórmula del éxito

Con un estilo que combina letras profundas, armonías emotivas y una conexión genuina con el público, Jesse & Joy han sabido mantenerse vigentes en la industria musical mientras conquistan nuevos escenarios y plataformas.

Con su presencia este año en los Latin Grammy y en HBO Max, los artistas confirma que no solo siguen marcando tendencia, sino que también continúan escribiendo nuevos capítulos en la historia del pop en español.

Sigue leyendo: