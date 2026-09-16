Jesse & Joy anuncian su separación temporal

Este martes 15 de septiembre, el músico mexicano Jesse Huerta anunció que pausaría su participación en el dúo Jesse & Joy, el cual formó con su hermana hace varios años. Esta información la difundió a través de un comunicado compartido en redes sociales.

En el comunicado, escribió: “No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia“.

Hay que recordar que el músico está desde hace dos décadas con la chef y panadera mexicana Mónica León. Tienen dos hijas: Hanna y Abby. Aunque es pública la relación, no suelen hacer alarde de ella en redes sociales.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida”, escribió.

Aunque se cree que esta separación será temporal, también ha llamado la atención que Jesse diga que estará “explorando nuevos caminos”. Por ahora, su hermana Joy no ha dado declaraciones sobre el tema.

El dúo Jesse y Joy se fundó en el 2005.

¿Qué pasará con los shows programados de Jesse & Joy?

Este anuncio se ha hecho en medio de “El Despecho Tour”, una gira que el dúo comenzó en agosto de este año y que ha incluido ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Los seguidores de Jesse & Joy expresaron su preocupación por el resto de fechas que están programadas para el resto del año, pero el músico hizo otra publicación en la que asegura que sí cumplirá con esos shows y que su retiro sucederá para cuando la gira termine.

“El Despecho Tour” de Jesse & Joy tiene shows programados entre septiembre, octubre y noviembre. Algunas de las ciudades por visitar son Bolivia, Chile, México, Perú, Argentina y Uruguay.

El último show está programado para el 17 de noviembre en Londres, Reino Unido.

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