Joy Huerta da detalles sobre la separación musical con su hermano

Hace una semana, el músico mexicano Jesse Huerta anunció que se retiraba del dúo Jesse & Joy, el cual fundaron hace varios años. Ahora, la cantante Joy Huerta ha dado su versión sobre esta decisión, y en un evento público lloró.

Además de expresar su malestar públicamente, también confesó que ella se enteró de la decisión de su hermano solo 20 minutos antes de que Jesse publicara el comunicado. En ese comunicado, el músico de 43 años explicó que había tomado la decisión porque quería centrarse en su familia y en su bienestar.

El martes 22 de septiembre, Joy dio una rueda de prensa en México para hablar sobre el show navideño “¿Con quién se queda el reno?”, el cual está programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de México.

Durante este encuentro con la prensa, la cantante contó: “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”.

Aunque la separación ya es pública, desde el inicio Jesse explicó que continuaría con todos los compromisos programados para el 2026, incluyendo este show navideño.

Poco tiempo después de la rueda de prensa, se compartió un comunicado en la cuenta de Instagram del dúo firmado solo por Joy. En este, ella asegura que continuará haciendo música. Escribió: “Durante más de 21 años, Jesse & Joy ha crecido mucho más allá de dos hermanos y se ha convertido en canciones, recuerdos y momentos compartidos con millones de personas alrededor del mundo”:

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