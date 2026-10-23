Retiran del mercado cóctel de frutas Great Value vendido en Walmart de 7 estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó a clase II el retiro de más de 44,000 latas de coctel de frutas de la marca Great Value de venta en Walmart por riesgo de contaminación con plomo.

Aunque el retiro voluntario comenzó el 1 de octubre, no se emitió un comunicado de prensa con los detalles hasta el aviso oficial de la FDA el pasado 20 de octubre, en el cual se detallan las especificaciones del mismo.

¿Cuál es el producto retirado del mercado?

El producto afectado es el cóctel de frutas Great Value en jugo de frutas a partir de concentrado, abarcando un total de 1,836 cajas (24 unidades por caja).

Su presentación corresponde a una lata con un peso neto de 425 g (15 oz), distribuida por Walmart en siete estados de Estados Unidos: Alabama (AL), Arizona (AZ), Louisiana (LA), New Mexico (NM), Pennsylvania (PA), Washington (WA) y Wyoming (WY).

Los consumidores deben estar atentos a verificar el código UPC: 078742369570 impreso en la etiqueta, al igual que el número de retirada: H-0167-2027 y el número de lote 6FCB 04 C2263.

Este producto se encuentra clasificado bajo la clase II con fecha de consumo preferentemente antes del 1 de septiembre de 2027.

Recordemos que esta categoría implica un riesgo temporal o médicamente reversible para la salud, en donde las consecuencias adversas graves son de naturaleza remota.

¿Qué pasa cuando existen riesgos de contaminación con plomo?

Pese a que la FDA aclara que una exposición breve a niveles muy bajos de plomo podría no causar síntomas evidentes, es importante tener en cuenta que la problemática se vuelve riesgosa cuando supera 1 parte por millón (ppm).

De hecho, los expertos y diversos estudios respaldan que la exposición al plomo de manera regular puede causar afectaciones profundas en el organismo.

Por esta razón, las autoridades establecen parámetros claros para medir los niveles permitidos sin representar un peligro inminente.

Se define una exposición crónica al plomo cuando esta se extiende por semanas o meses, afectando virtualmente a todos los sistemas corporales, cuya severidad dependerá siempre de la cantidad, duración, edad y peso de la persona afectada.

El impacto real en la salud: Adultos y niños vulnerables

En los adultos, los riesgos crónicos de la exposición al plomo se centran en daños directos a órganos vitales y funciones cognitivas, desencadenando problemas como disfunción renal, hipertensión o un aumento peligroso de la presión arterial, y efectos neurocognitivos que alteran severamente la concentración, la memoria y la función cerebral.

Con frecuencia, el único indicio de esta exposición en adultos es un incremento en los niveles de plomo en la sangre, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos.

Por otro lado, en el caso de los niños, el riesgo es mayor, ya que el metal puede causar daños permanentes en el sistema nervioso central en pleno crecimiento.

Los riesgos a largo plazo por una exposición prolongada incluyen severos defectos del desarrollo, trastornos del aprendizaje acompañados de un bajo coeficiente intelectual, y otros problemas graves que impactan de por vida su bienestar.

Sigue leyendo:

.Lidl retira lote de Gelatelli Gelato en Nueva York por riesgo de listeria

.Alerta en Nueva York: retiran del mercado lote de mariscos Starfish por riesgo de listeria

.FDA eleva a Clase I el retiro de un aderezo de aguacate y jalapeño por riesgo de Salmonella