Lidl retira lote de Gelatelli Gelato en Nueva York por riesgo de listeria

Luego de que pruebas de laboratorio de rutina determinaran la contaminación con Listeria, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro de las tiendas Lidl de Nueva York y otros nueve estados de un lote de Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato con salsa de café y trozos de galleta.

Se trata de un retiro voluntario por parte de Lidl del Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato, correspondiente al lote: 085261, con fecha de consumo preferente del 26 de marzo de 2028, debido a un riesgo de contaminación.

Estados afectados y fechas de distribución

El producto fue distribuido en las tiendas minoristas de Lidl en diez estados de Estados Unidos, los cuales incluyen: Delaware, el Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia.

El helado retirado del mercado se distribuyó en su presentación de 16 FL OZ (1 PT) entre el 19/07/2026 y el 15/10/2026. La empresa Lidl EE. UU. emitió un reporte en el que lamenta cualquier inconveniente relacionado con el retiro voluntario del producto.

Cómo identificar el lote afectado en casa

El recipiente de plástico transparente de Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato (16 FL OZ) afectado por el retiro preventivo de Lidl en Nueva York. Crédito: FDA | Cortesía

Para facilitar la identificación del producto, la FDA publicó una imagen y la información clave que debe ser verificada por los clientes, detallada a continuación:

Producto: Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces.

with Coffee Sauce & Cookie Pieces. Presentación: Envasado en un recipiente de plástico transparente con tapa marrón de 16 FL OZ (1 PT) .

Envasado en un recipiente de plástico transparente con tapa marrón de . UPC: 4 0564897 22458.

4 0564897 22458. Lote: 085261.

085261. Fecha de consumo preferente: 26/03/2028.

Riesgos para la salud: así actúa la Listeria monocytogenes

Aunque hasta la fecha no hay reportes de personas contagiadas con la bacteria Listeria, las autoridades sanitarias hacen un llamado a los clientes que hayan comprado y consumido el producto a estar atentos ante cualquier síntoma de infección.

Entre los síntomas que se pueden presentar tras consumir un producto contaminado destacan: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Los niños pequeños, personas frágiles o ancianas, y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados, son quienes corren mayor riesgo.

Pasos a seguir y atención al cliente

Las recomendaciones básicas son muy sencillas: revise el producto y, en caso de que coincida con el lote retirado del mercado, evite su consumo, deséchelo o regréselo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Para atender dudas o comentarios, la empresa habilitó una línea directa de atención al cliente de Lidl EE. UU. al (844) 747-5435, disponible de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 (hora del este).

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