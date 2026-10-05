FDA eleva a Clase I el retiro de un aderezo de aguacate y jalapeño por riesgo de Salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aumentó a Clase I el riesgo del retiro del aderezo de ensalada de aguacate y jalapeño de la marca Salata Salad Kitchen, de venta en tres estados de Estados Unidos, debido a riesgos de Salmonella.

El reporte de la FDA informa que se trata de 1.724 cajas de aderezo fabricado por Salata Dressings, LLC, en Houston, y distribuido en tres estados: Georgia, Carolina del Norte y Texas.

La empresa inició la retirada voluntaria el 6 de agosto y la anunció el 11 de agosto. Posteriormente, la FDA la clasificó como una retirada de Clase I el 29 de septiembre. Esta categoría es la más alta, lo que indica que el consumo del producto puede causar consecuencias adversas graves para la salud.

Según el sitio oficial de la agencia, informó en agosto que el aderezo fue elaborado con jalapeños de origen mexicano vinculados a un brote de salmonella que culminó el 2 de octubre de 2026, y que dejó “un total de 488 personas infectadas con la cepa de Salmonella causante del brote en 34 estados”.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

Producto afectado: Aderezo de aguacate y jalapeño de la marca Salata Salad Kitchen.

Presentaciones y códigos:

Botellas de 369 ml (12.5 onzas líquidas) con UPC 8 50043-70646 5.

Jarras de 1 galón (4 unidades por caja de envío).

Lotes involucrados: Número de lote 2628-106 / 2628-111 con fecha de caducidad 11/5/2026 (más otros lotes adicionales).

Motivo de la retirada: Posible contaminación bacteriana por Salmonella detectada en los jalapeños picados provistos por un proveedor externo.

Posible contaminación bacteriana por detectada en los jalapeños picados provistos por un proveedor externo. Empresa responsable: Salata Dressings, LLC, ubicada en Houston, Texas.

Salata Dressings, LLC, ubicada en Houston, Texas. Estados con distribución afectada: Georgia, Carolina del Norte y Texas en Estados Unidos.

Georgia, Carolina del Norte y Texas en Estados Unidos. Estado actual: Retirada voluntaria en curso iniciada el pasado 6 de agosto de 2026.

El peligro silencioso del frío y los síntomas de la salmonela

Aunque este tipo de productos se mantenga en refrigeración o frío, es clave recordar que las bajas temperaturas no destruyen a la salmonella, sino que solo inactivan el microorganismo mientras se encuentra en ese estado.

Esto quiere decir que, una vez que el alimento pierde frío, la bacteria se reactiva. Cuando una persona consume un alimento contaminado con este microorganismo, se generan infecciones gastrointestinales.

Una vez que la salmonella entra en el organismo, los síntomas aparecen en un lapso de entre 6 y 72 horas. Entre los signos más frecuentes destacan:

Diarrea aguda y cólicos abdominales intensos.

Fiebre moderada o alta.

Náuseas y vómitos frecuentes.

Dolor de cabeza y malestar general.

¿Qué hacer si tienes este producto en casa?

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante un retiro por contaminación bacteriana son evitar su consumo y limpiar a fondo los congeladores, refrigeradores o cualquier superficie que haya estado en contacto con el alimento afectado. Los productos deben ser descartados de forma segura o devueltos al lugar de compra.

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