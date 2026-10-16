FDA retira queso cheddar en Nueva York y Nueva Jersey por posible contaminación con E. coli

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que una empresa de Nueva York, Family Farmstead Dairy, inició el retiro del mercado de un lote específico de queso cheddar por riesgo de contaminación con la bacteria E. coli. El producto se distribuyó en Nueva York y Nueva Jersey.

En una muestra recolectada en Maryland bajo el programa regulatorio estadounidense LFFM (Laboratory Flexible Funding Model o Modelo de Financiamiento Flexible para Laboratorios), se aislaron dos cepas de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en dos muestras de queso cheddar crudo.

¿Cómo identificar el producto afectado?

Empaque de plástico transparente del queso cheddar A2 de Family Farmstead Dairy sujeto al retiro en Nueva York. Crédito: FDA | Cortesía

El producto bajo riesgo de contaminación es Family Farmstead A2, en presentación de paquete de 8 oz, con el código de lote 7/22/27 y fecha de caducidad el 22/7/27. Viene envasado en plástico transparente con etiquetas verdes, rojas y blancas en la parte delantera y trasera.

Antecedentes: Otros quesos en la mira

No es el primer caso de quesos contaminados con E. coli. Recordemos que a finales de septiembre se produjo un retiro de quesos producidos por Sierra Nevada Cheese Company, que incluyó Monterey Jack, Jalapeño Jack, cheddar medio y cheddar fuerte, en distintos tamaños y presentaciones.

Los quesos fueron elaborados con leche cruda bajo la marca Graziers y se distribuyeron en todo Estados Unidos. Además, el retiro se dio por la vinculación de un tipo de queso (cheddar) con un brote multiestatal de E. coli O26:H11 investigado por la FDA y los CDC, del cual se registraron 13 casos.

¿Cuál es el riesgo de la bacteria E. coli para la salud?

Aunque hasta la fecha no se han presentado casos de enfermedad por el consumo del producto, las autoridades sanitarias hacen un llamado a estar atentos ante cualquier síntoma o sospecha.

Recordemos que la Escherichia coli es una bacteria que, cuando entra al organismo, produce una infección con síntomas como enfermedad diarreica, en ocasiones sanguinolenta.

Esta infección es especialmente un riesgo para personas vulnerables como niños pequeños, ancianos y mujeres embarazadas. Algunas personas pueden desarrollar una forma de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico (SUH), que puede provocar daño renal grave e incluso la muerte. Sin embargo, en personas sanas, la recuperación se estima en una semana.

Recomendaciones para los consumidores y contacto

Se insta a los consumidores que compraron el producto a revisar sus refrigeradores, verificar las fechas y, en caso de tener uno de los productos sujetos a retiro, evitar su consumo y descartarlo. También pueden regresarlo al lugar de la compra para un reembolso completo.

La empresa Family Farmstead Dairy recibe dudas o comentarios de los clientes a través del teléfono (607) 397-4044 o el correo electrónico: customerservice@familyfarmsteaddairy.com.

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