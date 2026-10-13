Alerta en Nueva York: retiran del mercado lote de mariscos Starfish por riesgo de listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó el retiro de un lote de mariscos empacados de la marca Starfish, importados desde Letonia por una empresa de Nueva York, debido a un riesgo de Listeria. El producto, que contiene salmón ahumado en frío, fletán y trucha, fue distribuido en Nueva York y otros cinco estados de Estados Unidos.

Se trata de la empresa Krasnyi Oktyabr, ubicada en Brooklyn, Nueva York, que retira voluntariamente del mercado los paquetes de Starfish Seafood Trio de 227 g (8 oz).

Fue durante un procedimiento de rutina que el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York identificó una posible contaminación con Listeria monocytogenes. Tras el hallazgo, la empresa inició el retiro voluntario del producto afectado y se sumó a las investigaciones adelantadas por las autoridades estatales y la FDA.

¿Dónde fue distribuido el producto?

El reporte de la FDA indica que el producto retirado del mercado se distribuyó en:

Nueva York

Florida

Georgia

Massachusetts

Carolina del Norte

Carolina del Sur

¿Cómo identificar el producto retirado?

El empaque de 8 oz de Starfish Seafood Trio retirado del mercado por posible contaminación con Listeria monocytogenes. Crédito: FDA | Cortesía

La FDA publicó en su sitio web dos imágenes del producto (tanto de frente como de la parte posterior) para facilitar su identificación. Además, detalló la información clave que se debe verificar:

Nombre del producto: Trío de mariscos Starfish – Salmón ahumado en frío, fletán, trucha

Trío de mariscos Starfish – Salmón ahumado en frío, fletán, trucha Marca: Starfish

Starfish Peso neto: 8 oz (227 g)

8 oz (227 g) Embalaje: Envase de plástico sellado al vacío

Envase de plástico sellado al vacío Número de lote: D139149161-153

D139149161-153 Fecha de vencimiento: 12/01/2027

12/01/2027 País de origen: Letonia

¿Qué se debe hacer?

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de este producto, se insta a los consumidores a revisarlo y suspender su consumo de inmediato si corresponde al lote afectado.

Como medida de precaución, el distribuidor mayorista Krasnyi Oktyabr notificó a sus clientes para frenar las ventas y la distribución de forma instantánea.

¿Qué es la Listeria monocytogenes?

La listeria es una bacteria que causa infecciones graves, las cuales pueden llegar a ser mortales en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En personas sanas, los síntomas suelen presentarse en las primeras 24 horas y duran entre uno y tres días. Las señales más frecuentes de infección incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Para atender cualquier duda de los consumidores, Krasnyi Oktyabr Inc. habilitó la línea telefónica (718) 858-6720, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este (ET).

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