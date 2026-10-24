7 frutas que pueden desencadenar migrañas según expertos

Expertos advierten que hay al menos siete frutas: la sandía, el plátano, la naranja, las mandarinas, el limón, el kiwi y el pomelo, que pueden desencadenar una crisis migrañosa.

Cerca de 1 de cada 7 a 1 de cada 9 adultos podría sufrir migraña en Nueva York, según una proyección basada en datos nacionales, que estiman una prevalencia de entre 11.7% y 14.7% en la población adulta, por lo que apoyarse en la alimentación puede contribuir a atenuar las causas de los dolores de cabeza.

La dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, y el doctor Rawdy Reales advierten que, si sufres habitualmente episodios de migraña, debes tener en cuenta el consumo de estas frutas.

Además, un estudio de caso-control publicado en PubMed halló una vinculación entre el consumo de frutas y la cefalea/migraña. Aunque se trata de un diseño observacional pequeño, los expertos explican cómo los componentes de cada fruta pueden contribuir a empeorar los dolores de cabeza.

Entendiendo la migraña: más allá de un simple dolor de cabeza

Los biocompuestos presentes en algunas frutas tienen una relación en la irrigación del cerebro que puede generar dolores de cabeza. Crédito: Shutterstock

La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se combina con otros síntomas como dolor en una mitad del rostro, palpitaciones en la cabeza, visión borrosa, pitos en los oídos y un malestar general que puede aturdir a quien lo padece y que, en líneas generales, afecta la calidad de vida.

Las personas que atraviesan una crisis migrañosa pueden presentar síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido, todo esto con un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza.

No hay una causa específica para la migraña; de lo que sí hay evidencia científica es de que este dolor de cabeza es causado por una actividad cerebral anormal.

Acha advierte que las migrañas pueden tener diferentes desencadenantes que varían de una persona a otra, lo cual nos dificulta muchas veces plantear un patrón alimentario adecuado que evite su aparición.

Dentro de los desencadenantes, destaca que el estrés, la falta de sueño y algunos condicionantes genéticos pueden predisponer a la aparición de migrañas.

La conexión entre alimentación e histamina: frutas que promueven la migraña

Ambos especialistas coinciden en afirmar que los alimentos con mayor contenido de histamina o que influyen en su metabolismo suelen asociarse con estas crisis.

Sandía: vasodilatación de acción rápida

La combinación de citrulina, histamina y putrescina en la sandía favorece la vasodilatación de las arterias cerebrales, provocando dolor. Crédito: Shutterstock

Esta fruta contiene una gran cantidad de citrulina, además de que induce la producción de putrescina y de histamina. Estas tres sustancias, por diferentes factores, inducen la vasodilatación de las arterias del cerebro, desencadenando el dolor, explica el experto.

Según el doctor Rawdy, en su experiencia en consulta, en los pacientes aparece el dolor de cabeza tras 45 minutos a una hora después de ingerir estos alimentos. “Si sufres de migrañas, es muy importante que observes si te está pasando esto para retirar esa fruta y evitar crisis recurrentes. Aunque no a todas las personas les afecta por igual, en tu caso sí podría estar ocurriendo”, agrega.

La recomendación es retirarlas o reemplazarlas por frutas que generalmente no sean cítricas para ayudarte a mejorar tu calidad de vida y reducir los dolores.

Cítricos: la putrescina en el punto de mira

La putrescina presente en las frutas cítricas compite en el metabolismo de la histamina, lo que puede ocasionar una crisis migrañosa en personas sensibles. Crédito: Shutterstock

Las personas que sufren de migraña deben poner especial atención en las frutas cítricas como la naranja, mandarinas, pomelo, limones y limas. Aunque son ricas en vitamina C —un nutriente esencial que debemos incluir de manera habitual en la dieta—, también contienen una sustancia llamada putrescina.

“Esta sustancia tiene una forma química muy similar a la histamina, por lo que puede competir con ella en su metabolización y transporte, provocando o desencadenando la aparición de migrañas”.

El plátano: ¿un caso de sensibilidad personal?

El plátano es una fruta que suele ser bastante bien tolerada, pero que en algunos casos puede ser un detonante. “El plátano se asocia a una mejora de la serotonina y de la sensación de calma, pero puede tener un efecto contrario en ciertas personas”, explica Acha.

La explicación científica que aporta la experta se basa en que el consumo de plátanos más maduros, al poseer un mayor contenido en azúcares, podría resultar en un efecto excitante del sistema neurológico del cerebro, haciendo a la persona más proclive a sufrir una migraña.

Kiwi: histamina endógena y vasodilatación

El kiwi es otro de los alimentos ricos en vitamina C que en algunas personas puede generar migrañas por sus aminas (sustancias similares a la histamina). El kiwi es “un alimento que estimula la liberación endógena de histamina (la que sintetiza nuestro propio organismo en condiciones idóneas)”.

Además, favorece la vasodilatación, con lo cual esa liberación de histamina tiene mayor facilidad para repartirse por el organismo y producir un efecto más intenso en personas especialmente sensibles.

Tu mejor herramienta: el diario de alimentos

Registrar lo que comes durante 24 horas te ayuda a identificar tus detonantes y optar por frutas más seguras como la manzana, la pera y los frutos rojos. Crédito: Shutterstock

¿Cuáles son las frutas más seguras?

Para quienes sufren habitualmente de migrañas, se consideran opciones más seguras: manzana, pera y frutos rojos.

La especialista concluye recomendando un sencillo método para evaluar las frutas que pueden desencadenar una migraña, el cual consiste en llevar un diario de comidas. Este registro te permitirá determinar, en un rango de 24 horas, cuáles son esos alimentos que originaron el dolor de cabeza.

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