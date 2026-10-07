¿El plátano engorda? Una nutricionista explica qué influye en el aumento de peso

Comer plátanos todos los días trae múltiples beneficios para la salud, dependiendo de la cantidad y de cómo lo consumamos. Aunque muchos lo asocian con el aumento de peso, depende del conjunto de la dieta, no de un alimento específico.

La dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, Mónica Acha, explica que incluir un plátano al día puede formar parte de una alimentación equilibrada. Advierte que no se puede decir que el plátano engorde. “De hecho, no podemos afirmar que ningún alimento específico engorde más que otro; es el total de nuestra dieta —es decir, todo lo que comemos de forma habitual— lo que nos hace ganar o perder peso”.

Beneficios de incluir un plátano en nuestra dieta diaria

Incluir plátanos en la alimentación varios días a la semana o todos los días no engorda. “Lo que engorda es el total de la dieta”, recuerda la especialista.

¿Por qué el plátano es una fruta tan práctica?

Un Plátano en su punto óptimo: Práctico, nutritivo y cargado de potasio para proteger tu salud cardiovascular y prevenir calambres. Crédito: Shutterstock

Una de las ventajas del plátano respecto a otras frutas es su practicidad:

No necesita refrigeración y lo puedo llevar a cualquier parte.

Lo puedo dejar en la encimera donde lo vea y me resulte más apetecible.

Aporta muchísimos nutrientes beneficiosos para nuestro organismo.

El grado de maduración: la clave de sus propiedades

Al igual que otros autores, Acha aclara que, antes de hablar de los beneficios del plátano, es clave diferenciar cómo lo consumimos, ya que su composición cambia según su grado de madurez:

Plátano ligeramente verde

Plátano ligeramente verde: Una excelente fuente de almidón resistente que cuida tu microbiota intestinal y regula el tránsito digestivo. Crédito: Shutterstock

Un plátano completamente verde al gusto puede sentirse como cartón y seca la boca; en cambio, uno ligeramente verde tiene un sabor y una textura que son agradables, pero aún no está demasiado maduro.

En este estado, los carbohidratos complejos son principalmente almidón resistente, un excelente alimento para la microbiota intestinal que llega casi intacto al colon, explica. Sobre todo por contener más pectina (fibra soluble similar a la de las manzanas), lo que ayuda a regular el tránsito intestinal, tanto en casos de diarrea como de estreñimiento.

Plátano muy maduro

Plátano con manchitas marrones: Su alta concentración de azúcares de rápida absorción lo convierte en el aliado perfecto para deportistas. Crédito: Shutterstock

En un plátano maduro, los almidones se transforman en azúcares de absorción rápida. Por esta razón, esta fruta es ideal para deportistas que necesitan un pico de energía inmediato, pero si buscamos cuidar la microbiota o controlar la glucosa, es mejor optar por los ejemplares menos maduros.

Beneficios clave para la salud

Salud cardiovascular e hipertensión: por sus altos niveles de potasio (superado por pocos alimentos como el aguacate), ayuda a equilibrar los niveles de sodio. La nutricionista explica que esto facilita la eliminación del exceso de sodio a través de la orina y mejora el balance hídrico, lo que previene la retención de líquidos y ayuda a controlar la hipertensión. Rendimiento deportivo: es una fuente de potasio, que ayuda a retrasar la aparición de calambres, la fatiga y los dolores musculares asociados al ejercicio intenso, mientras que el aporte de glucosa repone la energía gastada. Salud digestiva: por su contenido de pectina y almidón resistente, protege el sistema digestivo y es una fruta de muy fácil digestión.

¿Cómo elegirlo según tus objetivos?

La clave está en tres tips para elegir el plátano de acuerdo a las necesidades o preferencias:

Piel verde : Mayor contenido de almidón resistente (prebiótico para la microbiota).

: Mayor contenido de (prebiótico para la microbiota). Piel amarilla : Mayor contenido de pectinas (mejora el tránsito intestinal).

: Mayor contenido de (mejora el tránsito intestinal). Piel con manchitas marrones: Mayor concentración de azúcares de rápida absorción (energía inmediata).

Acha insiste en que no hay que tenerle miedo a los plátanos, “ni siquiera quienes buscan controlar el peso”. Su consejo es elegir una pieza más pequeña. No aporta más calorías que cualquier otra fruta, como por ejemplo una manzana. Todo depende de la cantidad que consumamos.

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