El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 24 de octubre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 1.24 mph en el día y los 1.24 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:17 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:03 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 64 grados Fahrenheit (9 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.