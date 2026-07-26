Chris Brown se declaró culpable por un violento altercado en una discoteca en Londres

El cantante Chris Brown se declaró culpable de alteración del orden público tras un altercado en una discoteca de Londres donde resultó herido un productor musical.

El intérprete estadounidense presentó su declaración durante una audiencia celebrada el viernes 24 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Reino Unido. La Fiscalía aceptó retirar cargos más graves de agresión, intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva, a cambio de la declaración de culpabilidad de Brown.

Omololu Akinlolu, amigo de Brown, también se declaró culpable de alteración del orden público. En 2023, Brown protagonizó una pelea en la discoteca Tape, en el elegante barrio de Mayfair, donde resultó herido con una botella el productor musical Abraham Diaw.

Brown negó haber atacado a Diaw, pero el altercado quedó registrado en las cámaras del local nocturno y hubo decenas de testigos, de acuerdo con la Fiscalía.

Después de la declaración de culpabilidad de Brown, Claire Campbell, fiscal principal del Servicio de la Fiscalía de la Corona, aseguró que el ataque contra Diaw fue “brutal y sin provocación”.

“Se trató de un ataque brutal y sin provocación por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima en la cabeza dos veces”, declaró Campbell, según reseña AP.

La detective Zara Ripamonti, de la Policía Metropolitana, declaró que este comportamiento es “inaceptable” y “un delito”. “No hay lugar para este tipo de violencia grave en Londres, y me alegra que estos hombres hayan reconocido que lo que hicieron no solo fue completamente inaceptable, sino también un delito”, dijo, según reseña BBC.

Tras la audiencia, el cantante fue puesto en libertad bajo fianza nuevamente y será sentenciado el 26 de octubre de este año por el cargo de alteración del orden público, un delito que conlleva una pena máxima de tres años de prisión.

El año pasado, Brown fue liberado tras pagar una fianza de $5 millones de libras esterlinas (aproximadamente $6,7 millones de dólares). Tras la liberación bajo fianza, Brwon pudo viajar por Europa para continuar con su gira con la condición de que debía presentarse en tribunales cuando correspondiera.

Brown tiene un largo historial de episodios violentos. El artista se encuentra en libertad bajo fianza luego de que fue acusado de golpear a un productor musical en un club nocturno en Londres en 2023.

Uno de los episodios más polémicos fue en 2008, cuando agredió físicamente a su expareja, la cantante Rihanna. La agresión ocurrió en una celebración previa a los Grammy luego de que ambos tuvieron una fuerte discusión. Brown golpeó a Rihanna en el rostro y la artista ingresó al hospital en Los Ángeles con moretones en su cara y varias partes del cuerpo. Las imágenes del rostro de Rihanna golpeada fueron difundidas por TMZ.

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