Lionel Richie se burla de la gira de Chris Brown y Usher: “Nosotros no fuimos a la cárcel”

El reconocido cantante Lionel Richie se refirió a la gira conjunta que están realizando los cantantes Chris Brown y Usher.

Chris Brown y Usher dieron inicio a su gira por estadios llamada “Raymond & Brown: R&B”, la cual comenzó el 26 de junio de 2026 en Denver, Colorado. Richie hizo mención a esta gira de Brown y Usher durante su concierto con Earth, Wind & Fire en el Mortgage Matchup Center de Phoenix.

“Usher y Chris Brown, mira, están intentando hacer algo nuevo. Los Commodores con Earth, Wind & Fire, ya hacíamos eso hace 40 años. La única diferencia es que antes no íbamos a la cárcel”, Richie, según muestran los videos del momento.

Inmediatamente después de hacer este comentario sobre el historial de Brown con la ley, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll se disculpó con sus colegas.

“Son buenos hombres cristianos”, dijo sobre Usher y Chris Brown. Luego, el legendario músico añadió: “Verán, no teníamos Instagram, ni TikTok, ni eso de ‘salir, decir una mentira y luego publicarla’. ¿Qué demonios era eso?”.

Luego de que se difundió un video del comentario de Richie, Brown respondió con un comentario divertido en Instagram. Después de algunos emojis de risa con lágrimas, escribió: “Maldita sea, tío. Te queremos, abuelo”.

Chris Brown tiene un largo historial de problemas con la ley. Uno de los eventos más resaltantes de este historial ocurrió en 2009, cuando fue arrestado por golpear a su exnovia, la cantante Rihanna, en un evento previo a los Grammy. En mayo de 2014, pasó 131 días en la cárcel del condado de Los Ángeles por violar los términos de su libertad condicional, derivada de su condena por el delito grave de la agresión a Rihanna.

La gira “Raymond & Brown: R&B” comenzó el 26 de junio y recorrerá estadios de Norteamérica hasta diciembre. “Esta no es solo la historia del R&B. Es nuestra historia. El blues proviene de nuestras experiencias. El ritmo es lo que nos mantiene conectados, generación tras generación”, dijo Brown con respecto a su gira conjunta con Usher.

Lionel Richie continuará con su gira con Earth, Wind & Fire en estadios de Norteamérica hasta octubre. Posteriormente, el intérprete de “Hello” ofrecerá una serie de conciertos en el Wynn Las Vegas hasta noviembre.

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