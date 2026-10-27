Autoridades arrestan al novio de la mujer enterrada sin vida en una fosa en Queens

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que este martes en la mañana se estaban tramitando los cargos de arresto contra el exnovio de una mujer que fue hallada con disparos en la cabeza, el cuello y el torso y enterrada en una fosa poco profunda en Queens el fin de semana.

El cadáver de Seraphina Pereira, de 35 años, fue descubierto cerca de un campo de críquet en el barrio de Edgemere, en Rockaways, poco antes de las 10:00 de la noche del sábado, informaron los funcionarios.

El lunes, el médico forense jefe de la ciudad determinó que su muerte fue un homicidio, y el NYPD informó que tenía bajo custodia al exnovio de Pereira, informó Gothamist.

De acuerdo con la policía, la mujer fue reportada como desaparecida de su casa en los apartamentos Ocean Bay de NYCHA la mañana del 19 de octubre. Su cuerpo fue descubierto a alrededor de media milla de donde vivía.

Sus restos ya se estaban descomponiendo en la fosa cuando la policía llegó al lugar alrededor de las 21:45 del sábado, añadieron fuentes policiales.

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