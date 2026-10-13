Hombre de NY confiesa haber desmembrado a su novia y dejar su cabeza en una maleta tras engaños

Un sujeto del norte del estado de Nueva York admitió haber descuartizado a su novia y haber guardado su cabeza en una maleta con una flor, porque ella lo había engañado “como a un tonto”.

Identificado como Damon Foy, de 50 años, se declaró culpable de asesinato el miércoles de la semana pasada, luego de matar a Alberta Dale, de 44 años, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2024, informaron los fiscales.

De acuerdo con los documentos judiciales, el hombre contaba con antecedentes de violencia domestica contra Dale y, cuando las autoridades se apersonaron en su casa tras una denuncia de desaparición, les susurró a los oficiales: “Está ahí dentro, yo la maté”.

“La amaba”, declaró Foy posteriormente a la policía en interrogatorio el 3 de abril de 2024, según los documentos.

“Lo único que siguió haciendo durante toda la relación fue jugar conmigo, tomarme el pelo, engañarme y aprovecharse de todo el maldito sistema”.

“Eso es todo. Me dijeron que me fuera de mi propia casa. Me dijeron que me fuera de mi maldi** casa, no de una factura a su nombre, y me dijeron que me fuera de mi maldi** casa. ¡Fuera! Entonces todo empezó a quedarme más claro”.

Los funcionarios acudieron por primera vez al apartamento de Foy el 1 de abril de 2024 y hallaron el vehículo vacío de Dale, pese a que él tenía una orden de alejamiento vigente que le prohibía acercarse a ella.

Al día siguiente, las autoridades volvieron para interrogar al hombre cuando consiguieron el teléfono de Dale tirado al borde de la carretera, informó New York Post.

La maleta con una flor adentro, que contenía sus restos, fue hallada en un armario y se obtuvo una orden judicial para abrirla en el lugar de los hechos después de que Foy se negara a que los oficiales la tocaran.

Los documentos judiciales apuntaban a que la policía declaró que, al iluminar el objeto con una linterna, “inmediatamente notaron lo que parecía ser sangre seca”.

“Los agentes abrieron la maleta de la acusada y encontraron los restos parcialmente desmembrados de Alberta Dale, incluida su cabeza cercenada“, consta en los documentos judiciales.

“Los restos de su cuerpo desmembrado no fueron localizados durante la ejecución de la orden de registro”.

Cuando se le cuestionó sobre la flor que se halló en la maleta, Foy no dio una respuesta directa, solo dijo que estaba pensando en “lo que pasó en la noche para llevar las cosas al extremo”.

En un incidente doméstico previo en el que estuvieron implicados Foy y Dale, había involucrado un arma de fuego, y la policía también había visto un hacha en la vivienda del sujeto cuando buscaban a la mujer.

Dale había dicho anteriormente a los funcionarios que “si desapareció, fue porque [Foy] la mató”, según registros judiciales.

El Daily Freeman dijo que en virtud de un acuerdo con la fiscalía, se espera que el hombre reciba una condena de entre 23 años y cadena perpetua en una cárcel del estado, dos años menos de la pena máxima de 25 años a cadena perpetua.

Liz Culmone-Mills, fiscal adjunta principal, dijo al medio que la familia de Dale respaldaba el acuerdo.

“La Fiscalía no haría esta recomendación si no fuera por la familia de Alberta Dale”, explicó Culmone-Mills.

Foy será sentenciado el 16 de diciembre.

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