Macabro hallazgo en Nueva York tras el descubrimiento de un cuerpo en una playa de Queens

El cuerpo en estado de descomposición de una mujer fue encontrado envuelto en una manta en una fosa poco profunda en una playa de Queens este fin de semana.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que sus oficiales realizaron el hallazgo en el parque comunitario de Rockaway, en Edgemere, luego de recibir una llamada al 911 cerca de las 9:45 del sábado.

El cadáver de la mujer no identificada estaba ya descomponiéndose en la “fosa poco profunda”, agregaron las fuentes policiales, informó New York Post.

El Parque Comunitario de Rockaway es un espacio verde urbano ubicado en la Avenida Almeda, entre la Calle 58 y la Calle 49, frente a la Bahía de Jamaica.

Las autoridades señalaron que se abrió una investigación por este caso y sigue en curso.

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