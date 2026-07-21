Chiquis Rivera encabeza campaña de PETA Latino contra cautiverio de delfines

La cantante mexicana Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, unió esfuerzos con la organización PETA Latino para defender a Ripley, una delfín que ha estado en los parques de SeaWorld durante 30 años y que se ha convertido en el personaje principal de una campaña para que se libere a estos animales.

Chiquis Rivera prestó su imagen a PETA Latino para la campaña del Día de Boicot a SeaWorld, que se celebra el 24 de julio.

En un video, Chiquis presta su voz para dramatizar el supuesto testimonio de Ripley y su vida en cautiverio.

“Perdí a mis únicos dos bebés, pero si hubieran vivido, serían prisioneros como yo. Tengo 30 años y he estado atrapada en tanques diminutos toda mi vida”, dice Chiquis en un video que hace parte de la cruzada que pide la libertad de los cetáceos en cautiverio.

Ripley nació en una instalación de SeaWorld en Texas, en 1996, y luego fue trasladada de un extremo al otro del país, incluidos los parques de Florida y California.

De acuerdo con la organización que defiende los derechos de los animales, el delfín ha sido tratado como un “paquete” durante su vida en este parque acuático. El animal quedó embarazada dos veces, en 2011 y 2012, y ambos embarazos acabaron en aborto espontáneo; ahora pasa sus días en un tanque.

De acuerdo con PETA Latino, la delfín es explotada constantemente para que realice trucos y que viva en estanques pequeños. “SeaWorld siempre ha forzado a los delfines a realizar trucos ridículos en sus crueles espectáculos, los ha usado para la reproducción para así poder explotar a sus bebés y los ha transportado por todo el país a cualquier parte donde hicieran la mayor cantidad de dinero”, escribió PETA en 2021.

La campaña denota que los delfines eligen a sus propias parejas y pueden nadar hasta 100 kilómetros cada día, pero en los parques marinos, “se les niega todo” lo que es natural e importante para ellos.

“SeaWorld continúa criando delfines a la fuerza, sacándolos del agua y, en ocasiones, drogándolos para que no puedan defenderse, mientras el personal introduce tubos llenos de semen en sus úteros”, afirma la organización.

Más de 500 delfines y ballenas han muerto en los parques de SeaWorld, muchos de ellos de forma prematura, denuncia la agencia.

Sigue leyendo:

·Chiquis Rivera habla de su reconciliación con la memoria de Jenni Rivera

·Chiquis Rivera habla de su sueño de ser mamá: ‘Yo se lo estoy dejando a las manos de Dios’

·Padre de Chiquis Rivera salió de prisión tras ser condenado por abuso sexual