Julianne Moore presume su lujoso apartamento en Nueva York

La actriz Julianne Moore es una de las más importantes y permiadas de Hollywood, pero ha centrado su vida en Nueva York junto con su familia. Ha pasado de vivir en un apartamento de lujo a una casa adosada, y ahora se han trasladado a un cómodo dúplex que cumple con todo lo necesario.

En una reciente edición de la revista especializada “Architectural Digest”, Moore presumió el resultado final de la reforma que le hizo a este dúplex, el cual está ubicado en la parte alta de un edificio en Greenwich Village, Nueva York, que data de los años 20.

La reforma de este dúplex estuvo a cargo del arquitecto Oliver Freundlich, quien es cuñado de la actriz, y que también estuvo a cargo de las otras dos propiedades en Nueva York donde la familia vivió.

Durante el recorrido que hizo para la revista, Moore explicó que durante mucho tiempo estuvo interesada en una propiedad en este edificio. Este lugar parecía cumplir con sus necesidades en esta nueva etapa de su vida, con 65 años y dos hijos mayores. Quería un lugar tranquilo que le permitiera seguir disfrutando de Nueva York al mismo tiempo que de la historia de la ciudad.

En la publicación se explica que la reforma solo estuvo centrada en hacer algunos cambios para darle los detalles necesarios para que el lugar se pareciera a Moore y a su esposo, el cineasta Bart Freundlich. Se destaca que antes vivió en el apartamento una persona durante dos décadas, quien mantuvo todo en buen estado.

Entre las características de la propiedad que se pueden destacar está la chimenea de mármol geométrica en la sala de estar. Para decorar, se incorporaron sus propias piezas de bronce. También se tienen que mencionar una lámpara de Paavo Tynell y las sillas francesas que Moore compró en París, Francia, en 1995.

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