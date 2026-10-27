Desempleo entre trabajadores negros sube al 7% y alerta sobre contrataciones

El número de trabajadores negros desempleados está aumentando de manera preocupante en Estados Unidos, en un contexto de menor dinamismo en las contrataciones. La tasa subió del 6% en agosto al 7% en septiembre de 2026, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Este dato refleja mayores dificultades para encontrar empleo y mantener ingresos suficientes para cubrir gastos como la renta, los alimentos y las deudas.

La desaceleración también se observa en el mercado laboral general. Los empleadores estadounidenses agregaron apenas 29,000 puestos de trabajo en septiembre, mientras que las cifras de julio y agosto fueron revisadas a la baja en un total de 60,000 empleos.

El desempleo negro casi duplica al de trabajadores blancos

La tasa de desempleo entre trabajadores negros alcanzó casi el doble de la registrada entre trabajadores blancos. Estas fueron las cifras nacionales de septiembre, ajustadas por estacionalidad:

Trabajadores negros: 7%

Hispanos o latinos: 4.7%

Trabajadores blancos: 3.6%

Trabajadores asiáticos: 2.9%

Promedio nacional: 4.2%

El salto mensual fue de un punto porcentual. Según un análisis de USA Today del 21 de octubre, fue el mayor desde el inicio de la pandemia; al excluir ese periodo, fue el más pronunciado desde 2012.

“Es definitivamente motivo de preocupación”, afirmó Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, según el periódico.

Las mujeres negras enfrentan el mayor deterioro

El desempleo de las mujeres negras de 20 años o más aumentó del 5.6% al 6.8% entre agosto y septiembre. Entre los hombres negros de la misma edad, pasó del 5.6% al 6%, según USA Today.

El National Women’s Law Center (NWLC) confirmó el incremento entre las mujeres negras y señaló otro factor de presión: de los 17,000 puestos gubernamentales perdidos en septiembre, 11,000 correspondían a mujeres. La cifra incluye empleos federales, estatales y locales.

“Las cifras de empleo de septiembre muestran una continuación de tendencias y condiciones preocupantes para las mujeres en la fuerza laboral”, sostuvo Jasmine Tucker, vicepresidenta de investigación del NWLC, en un comunicado del 2 de octubre de 2026.

Si buscas trabajo, estas cifras describen un mercado con menor impulso para generar nuevas oportunidades.

Más personas buscan empleo, pero encontrar trabajo sigue siendo difícil

Parte del aumento refleja el regreso de mujeres negras a la búsqueda de trabajo. Kory Kantenga, responsable de economía de LinkedIn para las Américas, explicó que unas 300,000 mujeres negras habían salido de la fuerza laboral durante el verano en comparación con la primavera.

“Lo que vimos en los datos de septiembre es que esas mujeres habían regresado a la fuerza laboral”, indicó Kantenga. Al buscar empleo sin encontrarlo inmediatamente, vuelven a contarse entre las personas desempleadas.

Ese regreso coincidió con una menor expansión en atención médica, un sector donde las mujeres negras tienen una presencia importante, según el economista. La BLS registró 17,000 nuevos puestos sanitarios en septiembre, frente a un promedio mensual de 33,000 durante los 12 meses anteriores.

Volver a buscar no garantiza encontrar una vacante.

La alerta importa también para los trabajadores hispanos

Nicole Bachaud, economista laboral de ZipRecruiter, explicó a USA Today que los trabajadores negros suelen resentir primero el enfriamiento en el mercado laboral porque tienen una presencia elevada en sectores sensibles al ciclo económico, como comercio, ocio y hotelería.

“Estas señales subyacentes nos indican que esperamos un mercado laboral más lento durante el resto del año”, señaló. Su advertencia apunta a las oportunidades de contratación, no únicamente a despidos ya ocurridos.

Si estás buscando empleo, revisa vacantes en varios sectores y compara salario, horas garantizadas y beneficios. Si pierdes tu trabajo en Nueva York, el estado recomienda solicitar el seguro de desempleo durante la primera semana y certificar semanalmente tu elegibilidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el desempleo entre trabajadores negros

¿Cuánto aumentó el desempleo entre trabajadores negros?

Subió del 6% en agosto al 7% en septiembre de 2026: un punto porcentual. La tasa nacional se ubicó en 4.2%.

¿Por qué preocupa al resto del mercado laboral?

Porque los trabajadores negros suelen experimentar antes el deterioro en sectores sensibles a la economía. El aumento coincidió con una débil creación nacional de empleo.

¿El desempleo también aumentó entre los hispanos?

No en septiembre. La tasa hispana pasó del 4.8% al 4.7%, según la BLS, que describió el movimiento como un cambio pequeño.

¿La tasa es mayor que hace un año?

No. En septiembre de 2025 era del 7.6%. La alerta actual responde al fuerte salto mensual y al debilitamiento de la contratación.

Conclusión

El próximo informe laboral, previsto para el viernes 6 de noviembre de 2026, mostrará si las contrataciones ofrecen una salida a quienes regresaron a buscar empleo. Mientras tanto, si necesitas cambiar de trabajo, conviene asegurar una oferta antes de renunciar. El mercado está creando puestos, pero con poco margen para absorber nuevas búsquedas.

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