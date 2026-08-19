Cada vez más hombres jóvenes de Gen Z abandonan el mercado laboral y arriesgan sus ingresos futuros

La participación laboral de los hombres de la Generación Z ha caído de forma pronunciada en las últimas dos décadas. La participación laboral de los hombres de 16 a 24 años se ubicó alrededor de 57% en 2025, frente a 69% en 2000, una disminución cercana a 12% que puede impactar directamente en sus ingresos, experiencia y oportunidades profesionales futuras.

El descenso ocurre pese a que el desempleo nacional se mantiene relativamente bajo. La tasa de desempleo fue de 4.1% en julio, pero alrededor de 264,000 trabajadores menos formaban parte de la fuerza laboral que un año antes, según datos del Departamento del Trabajo (DOL). Además, hay una diferencia importante: una persona que deja de buscar empleo ya no se cuenta como desempleada.

La señal preocupante no es el desempleo

La participación laboral incluye a quienes trabajan y a quienes buscan empleo activamente. Por eso, una persona que abandona la búsqueda desaparece de la estadística de desempleo pese a que no tiene una fuente de ingresos.

De acuerdo con el American Institute for Boys and Men, la participación de hombres de 16 a 24 años cayó de 69% en 2000 a cerca de 57% en 2025. Además, el porcentaje de jóvenes que no estudia ni busca empleo pasó de 4% a 8% entre 1990 y 2024.

El problema no es solo encontrar un trabajo hoy. También es perder los primeros años en la vida laboral, que son esenciales para construir habilidades, antigüedad laboral y redes que suelen impulsar los salarios.

La IA amenaza los puestos de entrada para jóvenes

Otro factor preocupante es el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que puede complicar el acceso a tareas iniciales en tecnología, finanzas y manufactura. Challenger, Gray & Christmas registró 184,538 anuncios de despidos vinculados a IA desde que comenzó a seguir esta categoría en 2023.

Ben Smith, director de investigación del American Institute for Boys and Men, advirtió que “si [la IA] sustituye esos empleos por completo, los hombres y las ocupaciones en las que suelen concentrarse son más susceptibles de ser desplazados”.

Maria Flynn, directora ejecutiva de Jobs for the Future, sostuvo que “cuanto más tiempo permanece una persona fuera del mercado laboral, especialmente al inicio de su carrera, más difícil será desarrollar las habilidades, las redes y la experiencia laboral que determinan los ingresos en las décadas futuras”.

Los puestos que crecen cambian el mapa laboral

Estados Unidos creó 1.2 millones de empleos entre febrero de 2024 y febrero de 2026. Dos tercios, unos 814,000, fueron ocupados por mujeres, según Indeed Hiring Lab.

El crecimiento se concentró en salud y asistencia social, mientras la manufactura, los almacenes y algunos segmentos tecnológicos han mostrado debilidad. Eso obliga a muchos jóvenes a mirar sectores fuera de las ocupaciones que tradicionalmente atraían a los hombres.

Eric Pachman, director ejecutivo de Data 4 The People, planteó una ruta posible: “Los hombres necesitan comenzar a trabajar como asistentes de salud en el hogar. Es una industria en auge y, si quieren buen empleo, son el tipo de trabajos que tendrán que aceptar”.

Oficios técnicos: una salida posible

Los oficios técnicos también ganan interés. Paul Iaccarino, responsable del Building Trades Educational Benefit Fund, señaló que los jóvenes de la Gen Z representan 66% de su programa gratuito de aprendizaje de electricistas en East New York.

Pero no es una solución automática. Iaccarino habló de “una división general” entre quienes encuentran una ruta laboral y quienes se desconectan por completo. El experto vinculó parte de esa distancia con la preocupación de los jóvenes por salarios iniciales que no alcancen para cubrir la vivienda y lograr estabilidad.

¿Qué pueden hacer los jóvenes y sus familias para acceder a su primer empleo?

La prioridad es evitar quedar fuera por completo. Incluso una experiencia temporal puede actualizar el currículum, crear referencias y facilitar el siguiente paso.

Buscar aprendizajes en electricidad, plomería, construcción, logística o mantenimiento

Explorar certificaciones cortas en salud, soporte técnico, transporte o cuidado de adultos mayores

Consultar programas de escuelas comunitarias, sindicatos y centros estatales de empleo

Pedir apoyo temprano ante barreras de salud mental, transporte o cuidado familiar

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las opciones de empleo para jóvenes de la Generación Z

¿Qué significa no participar en la fuerza laboral?

No tener empleo ni buscarlo activamente. Por eso, una persona puede no figurar como desempleada, aunque no genere ingresos.

¿Cuánto cayó la participación laboral de hombres jóvenes?

Bajó de 69% en 2000 a aproximadamente 57% en 2025 entre los hombres de 16 a 24 años.

¿La inteligencia artificial ya eliminó todos esos empleos?

No, pero puede reducir puestos de entrada. Challenger registró 184,538 anuncios de despidos vinculados a IA desde 2023.

¿Qué sectores están creando más empleos?

Salud y asistencia social han impulsado buena parte de la creación reciente de puestos, según Indeed Hiring Lab.

¿Los oficios técnicos pueden ser una opción?

Sí. Los programas de aprendizaje ofrecen capacitación práctica y, en algunos casos, pago mientras se adquiere experiencia.

Conclusión

La salida de jóvenes varones de la fuerza laboral refleja una brecha entre los empleos que disminuyen, los sectores que crecen y las rutas accesibles para iniciar una carrera. Si esa desconexión continúa, el efecto será menor ingreso acumulado, menos independencia económica y mayor presión sobre las familias.

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