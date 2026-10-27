Nueva York: el tiempo para hoy martes 27 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para las próximas horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:20 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:59 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 59 grados Fahrenheit (11 y 15 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 7% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.