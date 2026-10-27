YouTube: el truco para ver videos sin anuncios y sin pagar

Las pausas publicitarias en YouTube crecen cada vez más. Apenas seleccionas un video, la plataforma lanza al menos dos videos de 6 o 15 segundos, incluso sin la posibilidad de saltarlos.

Lo mismo ocurre cuando estás en pleno video, que luego de determinado tiempo o por adelantar y atrasar, YouTube vuelve a la carga con dos nuevas publicidades. En ocasiones permite omitir la de 15 segundos después de los primeros cinco.

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¿Cómo “eliminar” las publicidades en YouTube y sin pagar?

Existe un truco no oficial que algunos usuarios están aplicando y consiste en actualizar la página del video cuando aparece un anuncio. Es muy probable que luego de hacerlo, tu video continúe sin interrupciones.

El método no requiere instalar programas ni pagar una membresía, pero tiene una limitación importante: no siempre funciona y YouTube puede seguir mostrando publicidad después de recargar la página. En este último caso, la opción es volver a actualizar.

Cabe aclarar también que este comportamiento puede variar según el navegador, el dispositivo y la forma en que se carga cada anuncio. También es probable, algunas veces, lo mejor sea tener paciencia y esperar que pasen los segundos.

La alternativa oficial para ver videos sin anuncios antes o durante la reproducción es YouTube Premium, una suscripción de pago que también ofrece otras ventajas. La plataforma aclara que pueden seguir apareciendo promociones integradas directamente por los creadores, como menciones de marcas dentro de sus videos.

YouTube también advierte que el uso de bloqueadores de anuncios infringe sus condiciones de servicio y que, si se detectan, puede pedir al usuario que permita la publicidad o contrate Premium. En algunos casos, la reproducción puede quedar bloqueada mientras el bloqueador permanezca activo.

Si la publicidad resulta molesta o repetitiva, también puedes ajustar las preferencias de anuncios desde tu cuenta de Google. Esto permite gestionar parte de la personalización, aunque no elimina todos los anuncios.

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