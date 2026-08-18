Accesorios para celulares que pueden llevar tu teléfono a otro nivel

Es probable que tu teléfono pueda ofrecer mucho más de lo que consigues, pero le falta un apoyo tecnológico. En el mercado consigues accesorios que permiten potenciar determinadas características: desde las imágenes y videos, hasta el sonido y las comodidades de uso.

No salgas corriendo a cambiar de smartphone sin antes probarlos, porque hay altas probabilidades de llevarlo a otro nivel y por mucho menos dinero.

Por ejemplo: un estabilizador puede transformar la grabación de video, mientras que unos buenos auriculares pueden mejorar considerablemente la experiencia de escuchar música o ver contenido.

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5 accesorios para optimizar el funcionamiento de tu teléfono

1. Gimbal o estabilizador

Es uno de los complementos más útiles para quienes graban contenido. Este dispositivo utiliza motores para compensar los movimientos de la mano y mantener el teléfono estable, destaca un artículo sobre tecnología celular de la Universitat Oberta de Catalunya.

El resultado son videos más fluidos, especialmente al caminar, correr o realizar movimientos con la cámara.

2. Lentes externos

Estos accesorios se colocan sobre las cámaras del celular y permiten conseguir diferentes efectos.

Entre los más habituales están los lentes macro, pensados para fotografiar objetos pequeños desde muy cerca, y los gran angulares, que permiten abarcar una mayor parte de la escena.

3. Luces LED portátiles

TaPueden convertirse en una ayuda importante cuando existe poca iluminación. Al aportar una fuente de luz adicional, permiten mejorar la iluminación del rostro o del objeto que se quiere fotografiar.

4. Cargador inalámbrico y batería magnética

El primero permite colocar el teléfono sobre una base compatible para cargarlo sin conectar constantemente un cable.

Y para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa, una batería externa magnética puede resultar práctica. Este tipo de batería se adhiere a la parte posterior de determinados teléfonos o fundas compatibles y proporciona energía adicional mientras el usuario continúa utilizando el equipo.

5. Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido

Son otra alternativa para elevar las prestaciones del teléfono. Además de eliminar la necesidad de cables, los modelos con cancelación activa utilizan micrófonos y procesamiento electrónico para reducir determinados sonidos externos.

Finalmente, los aficionados a los videojuegos pueden recurrir a mandos diseñados para celulares. Estos accesorios incorporan controles físicos que permiten manejar los juegos con mayor precisión que los controles táctiles en determinadas experiencias.

Dependiendo de tus necesidades, cualquiera de estos accesorios puede llevar tu dispositivo a otro nivel, ofreciéndote ahora su máximo poder como teléfono inteligente. Pruébalos y saca conclusiones.

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