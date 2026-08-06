Cómo hacer videollamadas desde WhatsApp Web y en qué navegadores

Con la última actualización de WhatsApp, lanzada en julio, la aplicación de mensajería instantánea incorporó las llamadas de voz y videollamadas desde WhatsApp Web. Ahora los usuarios no requieren obligatoriamente del teléfono ni la app de escritorio.

La función busca facilitar el acceso a reuniones personales, laborales o familiares desde cualquier equipo compatible. Además de mantener el cifrado de extremo a extremo, ofrece herramientas que mejoran la calidad de imagen, el control de las reuniones y la experiencia general durante las llamadas.

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¿Cómo hacer una videollamada en WhatsApp Web?

El proceso es sencillo y solo requiere que la cuenta de WhatsApp esté vinculada previamente con la computadora mediante el código QR de WhatsApp Web.

Una vez iniciado el servicio, estos son los pasos para realizar una videollamada:

Abre WhatsApp Web desde un navegador compatible

Vincula tu cuenta escaneando el código QR con la aplicación de WhatsApp instalada en el teléfono

Entra al chat de la persona o grupo con el que deseas comunicarte

Haz clic en el ícono de videollamada ubicado en la parte superior de la conversación

Autoriza el acceso a la cámara y al micrófono cuando el navegador lo solicite

Espera a que el otro usuario acepte la llamada para iniciar la comunicación

Las videollamadas pueden realizarse tanto de forma individual como en grupos de hasta 32 participantes, sin límite de duración y con cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp confirmó que la función está disponible en los principales navegadores actuales, lo que facilita su uso desde la mayoría de las computadoras.

Los navegadores compatibles son:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Safari

Además, el servicio funciona en equipos con Windows, macOS y Linux, siempre que el navegador esté actualizado y el dispositivo disponga de cámara, micrófono y conexión estable a internet.

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