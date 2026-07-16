Qué ofrece WhatsApp Plus: todas sus funciones y cuánto debes pagar

WhatsApp Plus forma parte del ecosistema oficial de Meta y puede activarse desde el menú de suscripciones dentro de la aplicación. Está pensada para quienes obtener una personalización más detallada, incluyendo stickers, temas, tonos y otros elementos.

Sin embargo, muchos usuarios se hacen dos preguntas clave: qué funciones ofrece y si realmente merece la pena pagar por ella.

El costo de WhatsApp Plus varía según el país y el sistema operativo (Android o iPhone), pero en los mercados donde ya está disponible, incluyendo Estados Unidos, suele rondar entre $3 y $6 dólares al mes.

Una vez que contratas el servicio, mensualmente debes pagarlo como una suscripción renovable desde Google Play o la App Store.

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Las funciones más interesantes de WhatsApp Plus

La principal novedad es la personalización visual. Los suscriptores pueden elegir temas exclusivos, cambiar colores de la interfaz y seleccionar nuevos íconos para la aplicación.

Sin embargo, considera que estos cambios solo se ven en el teléfono del usuario, es decir, no modifican cómo aparece WhatsApp para otras personas.

Otra función llamativa es la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior. En la versión gratuita el límite es mucho menor, por lo que esta opción puede resultar útil para quienes usan WhatsApp para trabajo, familia y grupos al mismo tiempo.

También incluye stickers exclusivos con efectos especiales, disponibles desde el menú de stickers de la aplicación. No son una revolución en términos de funciones, pero sí añaden más opciones de expresión.

Además, la suscripción permite asignar tonos exclusivos a contactos específicos y personalizar listas de chats con distintos sonidos, alertas y temas, algo pensado para separar conversaciones personales, laborales o familiares.

Ahora bien, si esperas funciones modernas o impresionantes con WhatsApp Plus, probablemente termines decepcionado. Pagar por ella no permite leer mensajes borrados, no oculta el estado “en línea”, no añade herramientas de espionaje ni aumenta el límite oficial de envío de archivos más allá de lo que ofrece la aplicación normal.

En otras palabras, la suscripción está enfocada en personalización y organización, no en funciones “secretas”. Es importante que lo tengas claro antes de pagar, por muy barato que parezca.

¿Merece la pena?

Para la mayoría de los usuarios, probablemente no. La versión gratuita de WhatsApp ya incluye llamadas, videollamadas, canales, comunidades, temas básicos y la mayoría de funciones que la gente utiliza a diario.

La suscripción tiene más sentido para quienes:

Usan WhatsApp como herramienta de trabajo;

Manejan muchas conversaciones importantes;

Disfrutan personalizando la interfaz;

Quieren separar listas y notificaciones por categorías.

Si tu uso es principalmente enviar mensajes, fotos y audios, es difícil justificar un pago mensual solo por temas, stickers y más chats fijados.

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