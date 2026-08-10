Qué son los trolls de videojuegos, a qué se dedican y cómo enfrentarlos

Uno de los mayores enemigos que tienen los videojuegos online, o quizás el peor, son los trolls. Estos malvados usuarios tienen un objetivo claro: frustrar tu juego hasta que pierdas o abandones una partida.

El término “troll” se refiere a una criatura de la mitología nórdica, que consiste en un gigante o duende maligno que habita en bosques o cuevas. Sin embargo, se utiliza en la tecnología para identificarlos como un jugador maligno o perverso.

De hecho, cuando te topas con un troll y caes en su juego sucio, se dice que te está “trolleando”.

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¿Cómo opera un troll de videojuegos?

Estos indeseados rivales están por todos lados: Free Fire, Clash Royale, FC, E-Football, League of Legends, Counter Strike, Minecraft, Among Us y cualquier otro videojuego donde haya una partida online.

Cabe aclarar que en la mayoría de ocasiones no seleccionan a sus víctimas, es decir, no hacen ‘snipe’ (cazar a un rival en específico), sino que operan ante todos con el mismo comportamiento.

Desde el mismo momento en que inicia la partida, y bajo todos los recursos que tenga o le ofrezca el juego (sonidos, emotes, efectos visuales o métodos “tramposos” para jugar), se dedicará a arruinar tu experiencia. Su objetivo es que te incomodes, frustres o incluso te rebajes a su nivel, de modo que pierdas desde lo psicológico.

Su intención final es ganarte, pero de una manera poco ética, obligándote incluso a abandonar la partida. De hecho, en algunas ocasiones puede ser tu mejor decisión.

Cabe aclarar que los trolls no son tramposos desde las reglas básicas del juego. Aunque estén al límite y corran el riesgo de ser ‘baneados’ (bloquear su IP) por el administrador de un videojuego, estos usuarios intentan ganar por las vías legales.

En un juego de fútbol tratarán de ganarte haciendo más goles, y en una app de disparos lo harán de la forma correcta: liquidando a tu personaje. La polémica está en los métodos que eligen para conseguirlo.

¿Cómo enfrentar a un troll de videojuegos?

Generalmente, estos usuarios te demuestran desde el inicio que son trolls, por lo que tu primer paso es decidir si lo enfrentas o no. Es evidente que algunos son menos insorportables que otros, pero en muchas ocasiones dejar de jugar o abandonar la partida es la mejor forma de “vencerlo”.

Y una vez que lo identifiques, la mayoría de apps y videojuegos online permiten denunciar conductas indebidas. Aunque tu reporte pueda no ser suficiente, si se suma a otras, tarde o temprano ese troll quedará inhabilitado y perderá su cuenta.

Otros tres consejos, basados en ignorar su presencia:

Silencia de inmediato: la partidas online suelen ofrecer un botón de ‘mute’. En cuanto veas un insulto o comportamiento tóxico, cállalo desde tus opciones.

la partidas online suelen ofrecer un botón de ‘mute’. En cuanto veas un insulto o comportamiento tóxico, cállalo desde tus opciones. No respondas nada: escribirles o enojarse por el micrófono es exactamente el trofeo que buscan. Si los ignoras por completo, es probable que se aburra rápido.

escribirles o enojarse por el micrófono es exactamente el trofeo que buscan. Si los ignoras por completo, es probable que se aburra rápido. Concéntrate en tu juego: no dejes que arruinen tu concentración, intenta ganar o divertirte a pesar de su presencia.

Recuerda algo importante: un troll no es un jugador experto, sino alguien que quizás con poca experiencia se dedica a incomodar. Es como los típicos abusadores de la escuela, que a final de cuentas no saben boxear.

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