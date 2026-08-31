Atropello y fuga en Brooklyn le arrebatan la vida a una enfermera al terminar su turno

Una enfermera del hospital NYU Langone de Brooklyn fue arrollada mortalmente por un vehículo en Sunset Park el sábado en la mañana, lo que supone el quinto atropello mortal en la ciudad en las últimas dos semanas.

La víctima identificada como Jiayi Zheng, una residente de Brooklyn, de 28 años, estaba cruzando la Tercera Avenida y la Calle 55 bajo la autopista Brooklyn-Queens Expressway poco después de las 7:30 de la mañana cuando, de acuerdo con las autoridades, fue atropellada por el conductor de un Cadillac de 2014 que escapó de la escena.

De acuerdo con News 12, la enfermera estaba de camino a su casa a pie después de trabajar en el turno de la noche. Vivía apenas a seis cuadras de distancia, señaló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Zheng fue llevada por los servicios de emergencia del hospital donde trabajaba, ubicado a una manzana del sitio del accidente, donde fue declarada muerta.

El vocero de NYU Langone Health, James Iorio, manifestó que el sistema de salud está “profundamente consternado” por la muerte de Zheng.

“Esta es una pérdida trágica, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros”, dijo Iorio en un comunicado. “Nuestras enfermeras desempeñan un papel fundamental al cuidar a los demás con compasión y dedicación, y esta pérdida se siente en toda nuestra comunidad”.

La Federación de Enfermeras/UFT, que es el sindicato que representa a las enfermeras de NYU Langone, confirmó que Zheng era una de sus integrantes.

“Lamentamos profundamente su pérdida y honramos su memoria reconociendo la bondad y la compasión que aportó a nuestro trabajo y a nuestra comunidad”, expresó Anne Goldman, vicepresidenta de la UFT.

Las autoridades aseguran que el conductor del Cadillac no ha sido identificado, no se han hecho detenciones y hay una investigación abierta sobre el caso.

Los defensores de la seguridad vial, el tramo de dos millas de la Tercera a Avenida que pasa por debajo de la autopista Brooklyn-Queens es especialmente peligroso. El grupo Transportation Alternatives indicó que seis peatones y cinco ciclistas han muerto en ese corredor desde 2014, informó Gothamist.

Lo anterior incluye a otra enfermera de NYU Langone-Brooklyn, Clara Kang, quien fue arrollada y murió mientras volvía a su casa en bicicleta después del trabajo en 2020, a solo una cuadra de distancia, en la tercera Avenida y la calle 56.

Por su parte, el Departamento de Transporte de la ciudad presentó un plan para rediseñar la carretera en 2023, pero el proyecto quedó en suspenso en medio de la gestión del exalcalde Eric Adams.

“Esta fue una tragedia terrible y nuestras condolencias están con la familia y los seres queridos de Jiayi Zheng”, declaró Vincent Barone, representante del Departamento de Transporte, en un comunicado.

“Ninguna pérdida de vidas es aceptable en nuestras calles, y por eso la Administración Mamdani está comprometida con impulsar un rediseño de la Tercera Avenida de Brooklyn que refleje las necesidades de la comunidad y mejore la seguridad de todos. Compartiremos más información en los próximos meses”.

En este sentido, el Ayuntamiento anunció el domingo que la semana pasada se presentó un nuevo rediseño para mejorar la seguridad vial en la Tercera Avenida, como parte de los planes del alcalde Zohran Mamdani para la autopista BQE.

En un comunicado en respuesta a las recientes muertes, el alcalde demócrata aseguró que estas ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas para lograr el objetivo de “Visión Cero”.

“Las muertes por accidentes de tráfico se encuentran en mínimos históricos, pero una sola muerte sigue siendo una tragedia”, expresó Mamdani. “Ningún neoyorquino debería temer ir caminando a la escuela, en bicicleta al trabajo o en coche a visitar a un ser querido, y seguiremos haciendo todo lo posible para que nuestras calles sean más seguras para todos”.

La muerte de Zheng se suma a otros cuatro arrollamientos con fugas fatales que tuvieron lugar en la ciudad durante las últimas dos semanas, entre ellos tres ciclistas y un peatón. La semana pasada, activistas por la seguridad vial organizaron una protesta simbólica frente al ayuntamiento para exigir al alcalde que tome medidas más contundentes para reducir las muertes por accidentes de tránsito.

“Sunset Park merece una Tercera Avenida segura, y todos los neoyorquinos merecen moverse por su ciudad sin arriesgar su vida”, declaró Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives. “Las calles de Nueva York deberían ser la envidia del mundo, pero hoy no lo son para nadie”.

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