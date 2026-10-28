NYC refuerza su apuesta por los medios étnicos y comunitarios presionados por la irrupción de la IA

El Concejo Municipal de Nueva York puso este miércoles bajo escrutinio la inversión publicitaria de la Ciudad en los medios étnicos y comunitarios, con un llamado a fortalecer a las publicaciones que informan a los vecindarios en múltiples idiomas, en momentos en que las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) aumentan los desafíos financieros de la industria periodística.

“Debemos hacer más para invertir en nuestros medios étnicos y comunitarios”, reclamó Julie Menin durante una audiencia que examinó tanto la distribución de los anuncios municipales como la capacidad de la oficina encargada de promover la participación de este sector.

La sesión del Comité de Operaciones Gubernamentales y Legislación Estatal y Federal dejó expuesta una tensión, pero a la vez grandes consensos: mientras los legisladores exigieron cifras y respuestas sobre la caída de los ingresos publicitarios, Mazin Sidahmed, quien declaró haber asumido la dirección ejecutiva de la Oficina de Medios Étnicos y Comunitarios de la Alcaldía el mes pasado, presentó una agenda inicial de compromiso, capacitación y recopilación de datos.

“Nueva York no puede funcionar para todos si todos no pueden acceder a la información que necesitan”, esgrimió Sidahmed al explicar la misión que se propone para la oficina.

Cuando los medios comunitarios son más fuertes, Nueva York está mejor informada. Y cuando Nueva York está mejor informada, nuestra democracia es más fuerte” Mazin Sidahmed – Director de la Oficina de Medios Étnicos y Comunitarios de la Alcaldía

Más porcentaje no significa más dinero

Menin defendió la necesidad de examinar cuánto dinero reciben efectivamente las publicaciones, además de los porcentajes que la Ciudad reporta como cumplimiento de sus metas.

La Ley Local 83 de 2021 dispone que cada agencia de la Alcaldía procure dirigir al menos el 50% de su gasto publicitario a medios étnicos y comunitarios, con algunas excepciones. También establece responsabilidades de supervisión e información pública.

Pero, como advirtió Menin, una mayor participación porcentual puede coexistir con una reducción de los ingresos si disminuye la cantidad de dinero sobre la cual se calcula.

La líder municipal recordó que durante encuentros celebrados entre junio y julio con medios afroamericanos, asiáticos y latinos, periodistas y editores describieron problemas financieros y dificultades para establecer contacto con la Administración.

Además, se destacó que la inversión municipal había demostrado su capacidad para aportar recursos al sector, pues según el Centro de Medios Comunitarios de la escuela de periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), estas publicaciones recibieron $9.9 millones en publicidad en 2020 y $23.1 millones en el año fiscal 2022, cuando la pandemia impulsó las campañas de información pública.

Como se expuso en la audiencia, posteriormente la contracción del gasto debilitó ese respaldo. En marzo de 2025, la Contraloría municipal advirtió que el gasto publicitario sujeto al cálculo de la Ley Local 83 había descendido a unos $14.2 millones en el año fiscal 2024. Aunque se reportó que el 51% fue dirigido al sector, los concejales cuestionan la reducción del gasto incluido en el cálculo y la incorporación al directorio de grandes medios en inglés.

La sesión del Comité de Operaciones Gubernamentales y Legislación Estatal y Federal del Concejo Municipal dejó expuesta la necesidad de ofrecer más apoyo financiero a medios étnicos comunitarios que son la voz de los vecindarios neoyorquinos. (Foto: Alex Krales/NYC Council)

“Soy la única persona en el equipo”

Uno de los momentos más reveladores de la audiencia ocurrió cuando Sidahmed respondió sobre la dotación de personal de la oficina.

“Soy la única persona en el equipo”, acotó.

El nuevo responsable de esa oficina municipal explicó que quiere identificar primero las necesidades de los editores y los obstáculos que enfrentan las agencias para después definir cómo ampliar la capacidad de trabajo.

“Empecé en este papel el mes pasado”, recordó al describir una etapa inicial dedicada a escuchar a las publicaciones y revisar el funcionamiento de la política publicitaria.

Este planteamiento no disipó las preocupaciones de Menin, quien cuestionó el período sin una persona al frente de la oficina y sus cambios de ubicación dentro del Gobierno municipal.

“¿Cuál es la inversión publicitaria total? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el 50% esté llegando efectivamente a estos medios, que es lo que prescribe nuestra ley?”, preguntó la presidenta del Concejo.

El nuevo funcionario municipal encargado de coordinar esta oficina de medios étnicos y comunitarios explicó que está reuniendo registros de los intermediarios que colocan anuncios y de las agencias para elaborar el informe del año fiscal 2026.

Ante los cuestionamientos sobre la reorganización administrativa, respondió que no podía explicar decisiones anteriores a su incorporación.

Información y fiscalización

Más allá de la discusión presupuestaria, Mazin Sidahmed defendió a capa y espada que la inversión en medios comunitarios cumple una doble función: conectar a los residentes con los servicios públicos y sostener el periodismo que examina las decisiones del Gobierno.

“Cuando una redacción local cierra, perdemos más que una publicación. Perdemos una fuente de información confiable”, expresó.

El funcionario destacó especialmente el papel de estas organizaciones para las comunidades inmigrantes, que necesitan información comprensible sobre programas, derechos y recursos.

“El acceso a información precisa puede marcar la diferencia entre una familia que recibe el apoyo que le corresponde y una familia que se queda atrás. (…) Mi responsabilidad es servir como defensor de esta comunidad de editores dentro del Gobierno de Nueva York”, aseguró.

Su visión planteada ante los concejales contempla respaldar la cobertura cotidiana de los asuntos de los vecindarios: reuniones comunitarias, preguntas a los representantes electos y problemas que podrían quedar fuera del debate público.

“Cuando los medios comunitarios son más fuertes, Nueva York está mejor informada. Y cuando Nueva York está mejor informada, nuestra democracia es más fuerte”, sostuvo.

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