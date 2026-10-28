Se espera que la Fed mantenga las tasas hasta en 4% pese a la inflación: qué pasará con tu deuda

El consenso de expertos en Estados Unidos espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés este miércoles 28 de octubre de 2026 luego de su reunión de octubre, pese a que la inflación anual subió al 3.7%.

La decisión, prevista para las 2:00 p.m. ET dejaría la tasa de referencia en un rango de 3.75% a 4%, manteniendo elevados los costos de financiamiento para millones de consumidores en EE.UU.

De concretarse, esta pausa no supondría un alivio inmediato para quienes pagan tarjetas de crédito, préstamos para automóviles o líneas de crédito respaldadas por el valor de su vivienda. Tampoco implicaría una reducción de las hipotecas: la tasa fija promedio a 30 años se situó en 7.32% el 22 de octubre, frente al 6.19% registrado un año antes, según Freddie Mac.

La pausa no abarataría tu deuda

Para esta mañana, los mercados estimaron alrededor de 90% de probabilidad de que la Fed mantuviera el rango actual, de acuerdo con datos de futuros recopilados por CME FedWatch. La expectativa dominante es que el banco central espere más información antes de decidir si necesita subir nuevamente el costo del dinero.

Sin embargo, una pausa no equivale a un recorte ni a una señal de que los créditos comenzarán a abaratarse. De concretarse una tasa intacta, los intereses variables de las tarjetas, las líneas de crédito y algunos préstamos personales probablemente seguirán cerca de sus niveles actuales, con un costo financiero que ya pesa sobre los hogares.

Las tasas de las tarjetas suelen ajustarse rápidamente porque están vinculadas a la tasa preferencial de los bancos, que normalmente se mueve junto con la referencia establecida por la Fed.

Inflación golpea más en Nueva York

La inflación nacional aumentó 0.6% durante septiembre y acumuló un avance de 3.7% en 12 meses, por encima del 3.4% registrado en agosto. La gasolina subió 9.1% en un mes y explicó más de la mitad del incremento general, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La presión fue todavía mayor en la región de Nueva York, Newark y Jersey City, donde los precios avanzaron 4.5% anual, mientras la energía aumentó 21.5%, la comida 2.7% y el indicador sin alimentos ni energía 3.7%.

En términos prácticos, muchas familias en esta área metropolitana enfrentan dos golpes simultáneos: precios que siguen creciendo y financiamiento que continúa elevado.

La propia Fed reconoció en septiembre que “la inflación sigue elevada” y sostuvo que su aumento de un cuarto de punto respaldaría “un retorno más oportuno” hacia la meta del 2%.

¿Por qué la Fed esperaría para una nueva subida?

El banco central elevó por unanimidad su rango de referencia de 3.50%-3.75% a 3.75%-4% en su reunión pasada del 15 y 16 de septiembre. Las minutas mostraron que los funcionarios consideraban elevada la inflación, pero también describían una actividad económica sólida y un mercado laboral cercano al pleno empleo.

Después de ese movimiento, varios integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto señalaron que no existía urgencia para una nueva subida en octubre. Philip Jefferson, vicepresidente de la Junta de Gobernadores, afirmó que “mis colegas y yo tendremos que llegar a nuestro propio juicio, lo que puede tomar más tiempo”.

Esa cautela permite que la institución observe cómo el aumento de septiembre afecta el consumo, el empleo y los precios. Sin embargo, una inflación persistente podría obligar a endurecer nuevamente la política monetaria en diciembre.

Diciembre concentra el riesgo

Una pausa en octubre no cerraría el ciclo de aumentos. Una encuesta citada antes de la reunión encontró que 94 de 100 economistas esperaban tasas sin cambios este miércoles, mientras los 100 proyectaban un incremento en diciembre; los futuros asignaban una probabilidad de 76.2% a ese escenario.

La Fed celebrará su última reunión del año los días 8 y 9 de diciembre e incluirá nuevas proyecciones económicas, por lo que cualquier cambio en inflación, empleo o crecimiento podría modificar la trayectoria esperada.

También habrá atención sobre posibles votos en contra. Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, y Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, figuran entre las funcionarias que podrían favorecer un aumento inmediato por considerar insuficiente el nivel actual de las tasas.

Lo que puedes hacer ahora

Si mantienes saldos en tarjetas, revisa la tasa porcentual anual y prioriza las cuentas más caras. También puedes comparar una transferencia de saldo o un préstamo de consolidación, pero debes calcular comisiones y evitar ampliar nuevamente la deuda.

Si planeas comprar vivienda, no asumas que una pausa de la Fed reducirá automáticamente la hipoteca. Compara ofertas, solicita el costo total del préstamo y evalúa cuánto cambiaría tu mensualidad si la tasa baja o sube antes del cierre.

Para tus ahorros, revisa cuentas de alto rendimiento y certificados de depósito. Mientras las tasas permanezcan elevadas, estos instrumentos pueden conservar rendimientos atractivos, aunque debes comprobar requisitos, penalizaciones y cobertura del seguro federal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la reunión de la Fed de octubre

¿A qué hora anuncia la Fed su decisión?

El comunicado está programado para las 2:00 p.m., hora del Este, este miércoles 28 de octubre. La conferencia de Kevin Warsh comenzará a las 2:30 p.m.

¿Cuál es la tasa de interés actual de la Fed?

El rango objetivo se encuentra entre 3.75% y 4%, después del aumento de un cuarto de punto aprobado en septiembre.

¿La pausa reducirá los intereses de las tarjetas?

No necesariamente. Si la Fed mantiene su tasa, los intereses variables probablemente permanecerán cerca de sus niveles actuales, salvo cambios decididos por cada emisor.

¿Bajarán las tasas hipotecarias?

No de forma automática. Las hipotecas dependen principalmente de los rendimientos de los bonos del Tesoro, las expectativas de inflación y las condiciones del mercado.

¿La Fed podría subir las tasas en diciembre?

Sí. Los mercados y economistas ven diciembre como el siguiente momento probable para un aumento, pero la decisión dependerá de los próximos datos de inflación, empleo y actividad económica.

Conclusión

La amenaza para tu bolsillo no es únicamente el resultado de la decisión de la Fed de este miércoles, sino cuánto tiempo mantendrá elevado el costo del crédito en un entorno de alta inflación.

Si no cede en las próximas semanas, diciembre podría traer otra subida en las tasas, en plena temporada de compras para las fiestas. Si los precios comienzan a moderarse, la pausa podría prolongarse, aunque el alivio para tarjetas, automóviles e hipotecas tardaría en sentirse.

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