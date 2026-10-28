Terapia psicológica: 5 formas de empezar a hablar sin que sea incómodo

No hay una fórmula universal para iniciar una conversación en una primera sesión de terapia psicológica. Pese a que los nervios, silencios y la sensación de no saber qué decir pueden aparecer, hay formas sencillas pero efectivas de afrontar la charla sin que sea incómoda.

Lo importante es que sepas que no necesitas preparar un discurso ni encontrar las palabras perfectas. La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) explica que es normal sentir ansiedad durante las primeras sesiones y que el profesional está preparado para orientar la conversación, respetando el ritmo del paciente.

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¿Cómo actuar en tu primera terapia psicológica? 5 consejos

1. Habla de cómo te sientes en ese momento

Una manera sencilla de iniciar la conversación es describir tus emociones, incluso si son nervios o incomodidad. No hace falta explicar de inmediato el origen de todo lo que sientes.

Es válido decir: “Me siento muy nervioso ahora mismo y no sé por dónde empezar” o “tengo la mente en blanco”. Expresar esa dificultad permite que el terapeuta comprenda cómo estás viviendo la consulta y te ayude a avanzar sin presionarte.

2. Lleva algunas notas para organizar tus ideas

La APA recomienda preparar una lista de temas y objetivos antes de la primera cita. Esto puede facilitar la conversación, especialmente cuando cuesta ordenar los pensamientos.

En este sentido, para no olvidar algo importante, anota en tu teléfono o en una libreta los asuntos que te preocupan. Pueden ser situaciones recientes, emociones recurrentes o preguntas que quieras resolver.

3. Explica tus emociones mediante comparaciones

A veces resulta difícil describir con precisión una emoción. En esos casos, utilizar metáforas puede ayudarte a comunicar lo que experimentas. Por ejemplo: “Siento como si tuviera un nudo gigante en el estómago que no me deja respirar” o “me siento como si estuviera corriendo en una caminadora a toda velocidad pero sin avanzar”.

No necesitas encontrar una comparación perfecta. Lo importante es transmitir tu experiencia con tus propias palabras.

4. Pide al terapeuta que te guíe con preguntas

No es tu trabajo dirigir toda la sesión. El profesional puede hacer preguntas para conocer tus preocupaciones, tus circunstancias y lo que esperas conseguir con la terapia.

Si te cuesta comenzar, puedes decir: “Me cuesta mucho arrancar hoy, ¿podrías hacerme algunas preguntas para guiarme?”.

5. Empieza con una situación reciente y concreta

No es necesario resumir toda tu vida en la primera conversación. Elige un hecho que te haya afectado durante los últimos días y explica cómo te hizo sentir. A partir de ese episodio, el terapeuta puede ayudarte a explorar tus emociones y reconocer patrones que merezcan atención.

Cabe destacar que la primera sesión es también una oportunidad para comprobar si te sientes escuchado y cómodo con el profesional. Puedes tomarte tu tiempo, hacer preguntas y decir cuando algo te resulte difícil. La terapia es un proceso gradual, no una prueba que debas aprobar.

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