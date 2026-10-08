Limpiador facial causa furor en Dollar Tree: es efectivo y muy barato

Un limpiador facial de uso diario, disponible en Dollar Tree, causa sensación entre los compadores por la combinación aceite de árbol de té y ácido salicílico. Además, sostiene un precio de $1.25 dólares, significativamente bajo para este tipo de productos de belleza.

Se trata del Skin Nutrition Botanicals Tea Tree Oil and Salicylic Acid Balancing Face Wash, un limpuador facial de 4 onzas que también incorpora aloe vera, hamamelis, ácido cítrico, ácido hialurónico y glicerina, de acuerdo con la descripción del producto en la web de Dollar Tree.

El ácido salicílico, en particular, es un ingrediente utilizado desde hace años para tratar el acné y ayudar a mantener los poros despejados. La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) señala que puede abrir los poros obstruidos y exfoliar la piel.

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¿Para qué sirve el aceite de árbol de té?

El otro ingrediente que destaca en la etiqueta del limpiador facial es el aceite de árbol de té, conocido también como tea tree oil.

Este aceite esencial se obtiene de la planta Melaleuca alternifolia y se utiliza en productos de aplicación tópica. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) señala que existe cierta evidencia de que puede ser útil contra el acné.

Sin embargo, hay una precaución: el aceite de árbol de té puede provocar enrojecimiento o irritación en algunas personas. Nunca debe ingerirse.

Esto significa que la fórmula no convierte al limpiador en un tratamiento médico ni significa que sea adecuado para todos los tipos de piel.

¿Cómo debe aplicarse en casa?

Al tratarse de un limpiador facial, la aplicación debe formar parte de una rutina sencilla y sin exceso de fricción. Una manera prudente de utilizarlo es:

Humedecer el rostro: utiliza agua tibia y evita el agua demasiado caliente, que puede favorecer la irritación.

utiliza agua tibia y evita el agua demasiado caliente, que puede favorecer la irritación. Aplicar una pequeña cantidad: coloca el producto en las manos y distribúyelo suavemente sobre el rostro con las yemas de los dedos.

coloca el producto en las manos y distribúyelo suavemente sobre el rostro con las yemas de los dedos. Masajear sin frotar: realiza movimientos suaves, prestando atención a zonas donde suelen acumularse grasa y residuos, como la nariz, la frente y el mentón.

realiza movimientos suaves, prestando atención a zonas donde suelen acumularse grasa y residuos, como la nariz, la frente y el mentón. Enjuagar bien: retira completamente el producto con agua tibia.

retira completamente el producto con agua tibia. Secar sin arrastrar la piel: utiliza una toalla limpia y da pequeños toques para retirar el exceso de agua.

La AAD recomienda lavar el rostro suavemente hasta dos veces al día y después de sudar, utilizando las yemas de los dedos en lugar de esponjas o herramientas que puedan irritar la piel.

Aunque la descripción del producto lo presenta como un limpiador para uso diario, la tolerancia depende de cada piel.

Si aparecen ardor persistente, descamación, enrojecimiento o una sensación excesiva de tirantez, es recomendable reducir la frecuencia o suspenderlo. La AAD advierte que los productos con ácido salicílico pueden resecar o irritar a algunas personas, y cuando ocurre, es mejor alternarlos con un limpiador suave.

Finalmente, después de la limpieza también es importante mantener la piel hidratada y, durante el día, utilizar protección solar.

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