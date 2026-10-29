Economía de EE.UU. crece 3.4%, pero el salario real cae 0.7% en un año

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 3.4% en el tercer trimestre de 2026, impulsada por el consumo y una fuerte inversión empresarial ligada al auge de la inteligencia artificial.

Sin embargo, el avance económico no se refleja en el bolsillo de los trabajadores: el salario promedio por hora perdió 0.7% de su poder adquisitivo entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras la inversión residencial volvió a retroceder.

La Oficina de Análisis Económico (BEA) informó este jueves 29 de octubre de 2026 que el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa anualizada de 3.4%, frente al 2.2% registrado en el segundo trimestre. El consumo de los hogares, la inversión y el gasto público contribuyeron a la expansión, aunque el retroceso de las exportaciones limitó parte del avance.

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Para el bolsillo de las familias, estos datos significan que, aunque la economía sigue creciendo, no necesariamente se refleja en un alivio financiero: las empresas están ampliando sus inversiones en tecnología, pero el salario por hora ajustado por inflación se sigue rezagando y las tasas hipotecarias siguen pesando sobre el sector residencial.

El consumo y la inteligencia artificial impulsan la economía

El gasto de los consumidores aumentó a una tasa anualizada de 3.8% entre julio y septiembre, mientras la inversión empresarial, excluida la vivienda, creció 12.7%, según Associated Press, que citó el informe del Departamento de Comercio.

El auge de la inteligencia artificial destacó entre los motores de la inversión. Los incrementos fueron especialmente fuertes en equipos y tecnología:

Equipos de procesamiento de información: aumento de 37.4%

aumento de 37.4% Programas informáticos: incremento de 9.6%

incremento de 9.6% Investigación y desarrollo: avance de 7.5%

La vivienda presentó una tendencia diferente. La inversión residencial cayó 3.3% en el tercer trimestre y acumuló descensos en seis de los últimos siete trimestres, en un mercado afectado por las elevadas tasas hipotecarias, según AP.

El retroceso muestra que el sector continúa enfrentando dificultades.

El gasto en salud, restaurantes y medicamentos también creció

El aumento del consumo no se limitó a las compras de bienes. La BEA identificó incrementos tanto en servicios como en productos, con la atención médica, los restaurantes y el alojamiento, entre los principales impulsores del gasto en servicios.

En los bienes, destacaron los medicamentos recetados y otros productos no duraderos. Es decir, los hogares continúan destinando dinero a servicios de salud, comidas fuera de casa y productos necesarios, pero no implica que las familias tengan más dinero disponible una vez cubiertos sus gastos habituales.

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El salario aumenta, pero no alcanza para comprar más

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que el salario promedio por hora del sector privado no agrícola aumentó 3% en términos nominales entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Sin embargo, el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos (CPI-U), utilizado para ajustar esos ingresos por inflación, subió 3.7% durante el mismo periodo.

El aumento salarial quedó por debajo de la inflación y el salario real cayó 0.7%. En promedio, los trabajadores recibieron más dólares por hora, pero pudieron comprar menos bienes y servicios que un año antes.

La pérdida equivale a unos 70 centavos menos de poder adquisitivo por cada $100 de salario por hora, al comparar ambos periodos con el ajuste por inflación.

La presión también se observó en septiembre. El salario real promedio por hora disminuyó 0.5% respecto a agosto, después de que los ingresos nominales aumentaran apenas 0.1% y los precios al consumidor subieran 0.6%, según la BLS.

El ingreso semanal real tuvo un retroceso menor en la comparación anual: cayó 0.1%, mientras la duración promedio de la semana laboral aumentó 0.6%. Las horas adicionales amortiguaron la pérdida semanal, pero no evitaron que cada hora trabajada perdiera poder de compra.

La inflación se desacelera, pero los precios no retroceden

El informe de la BEA también mostró una moderación en el ritmo de aumento de los precios durante el tercer trimestre. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) avanzó a una tasa anualizada de 2.1%, frente al 5% registrado en el segundo trimestre. El índice subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 2.5%, por debajo del 3.3% anterior.

Que la inflación pierda velocidad significa que los precios aumentan más lentamente, pero no implica que los productos y servicios cuesten menos que antes.

Por eso, incluso con una economía en expansión y una moderación de la inflación medida por el PCE, las familias siguen enfrentando dificultades para cubrir vivienda, alimentos, transporte, seguros y otros gastos cotidianos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el crecimiento económico en el tercer trimestre 2026 y los salarios

¿Por qué crece la economía si el salario real está cayendo?

Porque el PIB mide la producción total de bienes y servicios del país. En el tercer trimestre, el consumo, la inversión y el gasto público impulsaron la expansión, mientras el salario real por hora perdió poder adquisitivo.

¿Qué sectores impulsaron el crecimiento de EE.UU.?

El consumo de los hogares aumentó a una tasa anualizada de 3.8%, mientras la inversión empresarial excluida la vivienda creció 12.7%.

¿El aumento del salario nominal significa que los trabajadores están mejor?

No necesariamente. El salario nominal indica cuánto se recibe en dólares y el salario real mide cuánto puede comprarse con ese dinero.

¿La inflación bajó durante el tercer trimestre?

El ritmo de aumento de los precios se desaceleró. El índice PCE subió a una tasa anualizada de 2.1%, frente al 5% del trimestre anterior.

¿Cuándo se actualizará la cifra de crecimiento económico?

La BEA tiene previsto publicar la segunda estimación del PIB del tercer trimestre el 25 de noviembre de 2026. La cifra de 3.4% divulgada este jueves es una estimación inicial.

Conclusión

El crecimiento de 3.4% confirma que la economía estadounidense mantuvo su impulso durante el tercer trimestre, con el consumo y la inversión tecnológica como protagonistas. Sin embargo, el retroceso del salario real muestra que esa expansión no se traduce en una mejora automática del poder adquisitivo.

Para los hogares, la diferencia se nota en la relación entre el dinero que ganan y lo que cuesta mantener los gastos cotidianos. Una economía más grande no garantiza que cada trabajador pueda comprar más con su salario.

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