El puente de $1,560 millones que cambiará los viajes entre NY y NJ entra en su fase final

Una de las obras ferroviarias más importantes del área de Nueva York entró en su etapa decisiva. Amtrak y NJ Transit se preparan para trasladar la segunda y última vía del viejo Portal Bridge al nuevo Portal North Bridge, una estructura construida sobre el río Hackensack que promete eliminar uno de los cuellos de botella históricos de los trenes que llegan a Penn Station.

La construcción tiene un contrato de $1,559,993,000, el mayor otorgado en la historia de NJ Transit, y forma parte del gigantesco Gateway Program, el plan de infraestructura ferroviaria destinado a modernizar y ampliar la conexión entre Nueva Jersey y Nueva York.

El momento clave llegará en octubre. A partir del 9 de octubre de 2026, Amtrak comenzará los trabajos necesarios para transferir la vía restante, junto con cables y sistemas eléctricos, desde el puente original hacia la nueva estructura. Una vez terminada esta etapa, todo el tráfico ferroviario utilizará el Portal North Bridge y el antiguo puente quedará definitivamente fuera de servicio.

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Un puente de 116 años dejará de usarse

El Portal Bridge original comenzó a prestar servicio en noviembre de 1910. Durante más de un siglo fue una pieza fundamental del Northeast Corridor, pero también una fuente recurrente de problemas.

A diferencia del nuevo puente, la vieja estructura es móvil: debe girar para permitir el paso de embarcaciones por el río Hackensack.

El problema aparecía cuando, después de abrirse, el mecanismo no conseguía volver a alinearse correctamente con las vías. Eso podía generar retrasos y cancelaciones en una de las conexiones ferroviarias más transitadas de Estados Unidos.

Antes de la pandemia, por el puente circulaban más de 450 trenes de Amtrak y NJ Transit y unos 200,000 pasajeros por día, según NJ Transit. El nuevo Portal North Bridge elimina directamente ese problema: es una estructura fija y elevada que no tendrá que abrirse para el tráfico marítimo.

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Cómo es el nuevo Portal North Bridge

La nueva obra tiene dos vías ferroviarias y se eleva aproximadamente 50 pies sobre el río Hackensack, el doble de la altura libre del puente que reemplaza. Gracias a esa altura, las embarcaciones podrán pasar por debajo sin interrumpir el movimiento de los trenes.

El proyecto completo, incluidos sus accesos, se extiende a lo largo de 2.44 millas del Northeast Corridor.

Pero no se trata solamente del puente. La obra comprende muros de contención, cimentaciones profundas, pilares de concreto, grandes estructuras de acero, sistemas ferroviarios y la posterior demolición del puente antiguo.

La magnitud puede verse también en los materiales utilizados: NJ Transit informó que el proyecto contempla alrededor de 45 millones de libras de acero y 219,000 yardas cúbicas de concreto.

Qué cambia para quienes viajan entre Nueva Jersey y Nueva York

El beneficio principal debería sentirse en la confiabilidad del servicio. El puente viejo era una fuente conocida de interrupciones debido a sus mecanismos móviles y a su antigüedad. La nueva estructura elimina esos componentes y está diseñada para permitir un funcionamiento ferroviario más estable, aumentar la resiliencia del corredor y admitir futuras mejoras de capacidad.

Una vez completada la transición, todos los trenes que crucen este punto hacia o desde Nueva York utilizarán el nuevo puente.

Esto afecta a un corredor fundamental no solo para pasajeros de Nueva Jersey, sino también para los servicios de Amtrak que recorren el Northeast Corridor entre ciudades como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston.

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Habrá cinco semanas de cambios en los trenes

Antes de recibir todos esos beneficios, habrá un período complicado para los pasajeros. La segunda transferencia de vías comenzará el 9 de octubre, pero los cambios en el servicio para los usuarios comenzarán el domingo 11 de octubre.

NJ Transit y Amtrak anticipan aproximadamente cinco semanas de horarios modificados, mientras los equipos completan el traslado de la vía y realizan las pruebas necesarias.

Durante los trabajos, los trenes podrán utilizar una sola vía entre Newark y Secaucus, lo que reducirá la capacidad disponible para ingresar a Penn Station New York.

NJ Transit informó que habrá ajustes en todas sus líneas ferroviarias, salvo Atlantic City Rail Line. Los pasajeros del Northeast Corridor y North Jersey Coast Line estarán entre los que deberán prestar especial atención, porque habrá menos trenes hacia Penn Station durante determinados períodos de días laborables.

Puedes consultar horarios y cambios por la apertura del Portal North Bridge.

Cuándo volverán los horarios habituales

Si el cronograma se cumple, los horarios normales deberían regresar el domingo 15 de noviembre de 2026. La fecha está condicionada a que se completen satisfactoriamente los trabajos y las pruebas de seguridad.

NJ Transit recomienda a los pasajeros consultar los horarios especiales antes de viajar y prever tiempo adicional durante esas semanas.

Amtrak aprovechará además la reducción temporal de tráfico ferroviario para avanzar con otros ocho proyectos críticos de mantenimiento a lo largo del Northeast Corridor, en seis estados y Washington D.C.

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La primera vía ya comenzó a utilizarse en 2026

La transición al nuevo puente comenzó meses antes. En febrero de 2026 se realizó el primer gran cutover, el proceso mediante el cual una de las vías fue trasladada desde la estructura histórica al nuevo Portal North Bridge.

La operación de octubre será la segunda y definitiva. Una vez transferida esa última vía, el viejo Portal Bridge dejará de transportar trenes después de 116 años de funcionamiento.

Su desmantelamiento está previsto para 2027.

Por qué costó casi $1,560 millones

NJ Transit adjudicó en 2021 un contrato de $1,559,993,000 al consorcio Skanska/Traylor Bros PNB Joint Venture. Fue el mayor contrato de construcción otorgado hasta entonces por la agencia.

El financiamiento combina fondos federales y recursos de Nueva Jersey y Amtrak. Un acuerdo con la Federal Transit Administration aseguró $766.5 millones de fondos federales para ayudar a financiar el diseño final y la construcción.

El Portal North Bridge es, además, apenas una parte de un proyecto de infraestructura mucho mayor, ya que el puente es una pieza del gigantesco Gateway Program.

Sobre el Gateway Program

El Gateway Program es una estrategia de largo plazo para modernizar el corredor ferroviario entre Newark y Nueva York y aumentar su capacidad. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra también el nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

El objetivo final del programa es duplicar la capacidad ferroviaria entre Newark y Nueva York, uno de los corredores de transporte más congestionados y estratégicos del país.

La diferencia para los pasajeros será menos espectacular que la imagen de una obra de acero de miles de millones de dólares, pero mucho más cotidiana: menos dependencia de una estructura construida en 1910 y menos riesgo de que la apertura de un viejo puente sobre el Hackensack termine retrasando el viaje hacia Manhattan.

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