NYC prepara 650 nuevos autobuses para mejorar el servicio de la MTA

La ciudad de Nueva York avanza con la renovación de su flota de autobuses. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) abrió una licitación para que fabricantes presenten propuestas destinadas a construir 650 nuevos vehículos de gas natural comprimido, conocidos como CNG. La operación representa la mayor renovación de autobuses de la agencia desde 2013 y forma parte del plan de inversión 2025-2029.

Cuando las unidades entren en circulación, representarán más del 10% de los autobuses de la MTA y estarán destinadas a servicios de New York City Transit y MTA Bus Company. El objetivo es sustituir vehículos antiguos, reducir el tiempo que pasan en talleres y reforzar la confiabilidad de los recorridos.

Una renovación que puede sentirse en la rutina diaria

Para quienes dependen del autobús para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, acudir a una cita médica o conectar con el metro, el estado de los vehículos tiene consecuencias concretas respecto a los tiempos de viaje.

La incorporación de los 650 autobuses no significa que todas las líneas reciban vehículos nuevos al mismo tiempo. La distribución dependerá de los contratos, los tiempos de fabricación y las necesidades de cada depósito. Aun así, la adquisición permitirá renovar una porción considerable de la flota de superficie.

La MTA sostiene que los nuevos CNG tendrán menores necesidades de mantenimiento y contribuirán a una operación más estable. Para un pasajero que toma el autobús antes del amanecer para llegar a Midtown, Downtown Brooklyn, un hospital o el aeropuerto JFK, una unidad disponible y en condiciones de completar su recorrido puede marcar una diferencia importante.

¿Qué tipo de buses comprará la MTA?

Los 650 vehículos serán autobuses CNG de piso bajo y de 40 pies de largo (12m). La agencia busca reemplazar unidades que se encuentran cerca o por encima de su vida útil, con la expectativa de reducir fallas mecánicas y mejorar la disponibilidad de los vehículos.

De acuerdo con el anuncio, el 100% del gas natural utilizado por los autobuses CNG de la MTA está compensado mediante renewable natural gas (RNG). Este combustible renovable se produce a partir de metano capturado de fuentes orgánicas, incluidos vertederos y granjas.

La autoridad señala que esta combinación permite reducir de manera considerable las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida del combustible. Sin embargo, los nuevos autobuses no serán vehículos de cero emisiones: forman parte de una estrategia paralela mientras la MTA amplía su flota eléctrica.

Entre los beneficios previstos se encuentran menores emisiones contaminantes, reducción de gases de efecto invernadero mediante el uso de RNG, menor ruido, necesidades reducidas de mantenimiento y menor exposición a las variaciones del precio del diésel.

La compra está financiada mediante el MTA 2025-2029 Capital Plan, que contempla adquirir aproximadamente 2,500 autobuses para reemplazar cerca del 40% de una flota envejecida. El programa también está relacionado con la estrategia “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, que busca mejorar la velocidad, accesibilidad y confiabilidad del transporte.

¿Cuándo llegarán los nuevos autobuses?

La licitación, identificada como B40722, establece que las empresas interesadas tienen hasta el 19 de octubre de 2026 para presentar sus propuestas. Después comenzarán las etapas de evaluación, adjudicación, fabricación, entrega y puesta en servicio.

La MTA ya ha comenzado a retirar unidades antiguas. Desde la presentación de su plan de mejora para los autobuses, la agencia puso en circulación 41 vehículos nuevos. Los modelos sustituidos tenían una antigüedad promedio de 18 años y el más antiguo alcanzaba los 21.

Además, el programa contempla la adquisición de 500 autobuses de cero emisiones y la instalación de infraestructura de carga en distintos depósitos de la ciudad. La MTA indicó que dará prioridad a instalaciones ubicadas en comunidades afectadas de manera desproporcionada por la mala calidad del aire.

Los 650 autobuses todavía no tienen fecha inmediata de llegada a las calles. Primero deberán seleccionarse los fabricantes y completarse el proceso de producción y entrega. Pero la licitación marca el comienzo de una renovación que, cuando se concrete, tendrá impacto en una red utilizada diariamente por más de un millón de pasajeros en los cinco boroughs.

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