Año Nuevo chino 2027: qué significa la Cabra de Fuego y cómo celebrarlo en Nueva York

En 2027, el cambio de animal del zodíaco chino llegará más de un mes después de los festejos de Times Square. El sábado 6 de febrero comenzará el año de la Cabra de Fuego, una combinación que reúne calendario, simbolismo y creencias populares. Para las familias que celebran la festividad, también será tiempo de reuniones, comidas compartidas y deseos de prosperidad.

Nueva York ya tiene dos citas anunciadas: Better Chinatown USA, la organización responsable de los festejos en el barrio chino de Manhattan, programó la ceremonia de petardos para el 6 de febrero y el desfile para el domingo 21. Son eventos distintos y no se celebrarán el mismo fin de semana.

Cuándo comienza el año de la Cabra de Fuego

El calendario tradicional chino es lunisolar: combina los ciclos de la Luna con ajustes que mantienen la relación con las estaciones. Por eso, el Año Nuevo cambia de fecha en el calendario que se utiliza habitualmente en Estados Unidos. En 2027, su primer día será el 6 de febrero, según la tabla de conversión del Observatorio de Hong Kong.

El año de la Cabra se extenderá hasta el 25 de enero de 2028. Esa duración no debe confundirse con el período tradicional de celebraciones, que ocupa los primeros 15 días y culmina con el Festival de los Faroles: en 2027, el 20 de febrero.

La distinción también importa para quienes consultan su signo. En la clasificación popular que toma el Año Nuevo como inicio, una persona nacida en enero de 2027 seguirá perteneciendo al año del Caballo.

Por qué se habla de Cabra, Oveja o Carnero

Las tres denominaciones aparecen en traducciones del zodiaco chino. El carácter 羊, pronunciado yáng, puede referirse de manera amplia a ovejas o cabras cuando no lleva una precisión adicional. Las representaciones también varían según la región y sus tradiciones.

Esa diversidad se refleja incluso en los museos. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York utilizó la denominación “año del Carnero” para una exposición de 2015 que reunió esculturas y una pintura de su colección china. El animal forma parte de una historia visual que va mucho más allá de las páginas de horóscopos.

En el zodíaco, la Cabra ocupa el octavo lugar de una secuencia de 12 animales. El nombre Cabra de Fuego incorpora además el elemento asociado al año.

Qué simboliza y qué dicen las interpretaciones astrológicas

En su explicación de las creencias zodiacales, Better Chinatown USA vincula a la Cabra con la tranquilidad, el cuidado de otras personas y la inclinación artística. A la variante de Fuego le atribuye mayor vivacidad, carisma y capacidad para defender sus propias decisiones. Son asociaciones tradicionales, no características demostradas de quienes nacen bajo ese signo.

Desde esa lectura simbólica, las interpretaciones de 2027 suelen destacar la creatividad y los vínculos personales. Sin embargo, no existe una predicción única del año, ni evidencia de que el animal zodiacal permita anticipar la salud, los ingresos o las relaciones de una persona.

Una celebración que comienza en la mesa familiar

El Año Nuevo chino, conocido como Fiesta de la Primavera, tiene uno de sus momentos centrales en la cena de reunión de la víspera. El Smithsonian explica que los alimentos pueden expresar deseos para el nuevo ciclo: un pescado entero, por ejemplo, representa abundancia.

Las celebraciones tradicionales se prolongan hasta el Festival de los Faroles. Así, aunque el animal del año sea su imagen más reconocible, la festividad también transmite costumbres familiares y formas de compartir la cultura entre generaciones.

Cómo se celebrará el Año Nuevo chino 2027 en Nueva York

Better Chinatown USA anunció esta programación para Manhattan:

29.ª ceremonia de petardos y festival cultural : sábado 6 de febrero, de 11:00 a. m. a 3:30 p. m. ¿Dónde? Sara D. Roosevelt Park, a la altura de Grand Street.

: sábado 6 de febrero, de 11:00 a. m. a 3:30 p. m. ¿Dónde? Sara D. Roosevelt Park, a la altura de Grand Street. 29.º desfile y festival del Año Nuevo Lunar de Chinatown: domingo 21 de febrero, a la 1:00 p. m. ¿Dónde? Chinatown, Manhattan.

Las fechas figuran en el anuncio del organizador para 2027. El desfile tendrá lugar un día después del Festival de los Faroles, lo que muestra que la agenda pública de la ciudad no coincide necesariamente con los 15 días tradicionales de celebración.

Para planificar la visita, conviene consultar las actualizaciones de Better Chinatown USA. El anuncio disponible confirma las citas, pero todavía no detalla el recorrido completo ni los cierres de calles del desfile.

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