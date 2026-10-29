Las Migas, flamenco con toque feminista

Las integrantes de Las Migas aman el flamenco y han recorrido el mundo con esta música tradicional de España. Pero repetir la narrativa muchas veces machista de estas canciones no era opción para este colectivo de mujeres y músicas.

“Partimos de esa esencia del flamenco más tradicional, pero me di cuenta de que no podíamos repetir letras tradicionales porque son un poco machistas”, dijo Marta Robles, fundadora, directora musical y guitarrista de este combo originario de Barcelona. “Y pensé, ‘ah, pues hay que darle la vuelta al relato y escribir canciones de amor'”.

Marta se refiere específicamente a las letras de “Flamencas”, el disco más reciente de Las Migas, que se estrenaron en 2025 y que ganó el Latin Grammy al Mejor álbum de música flamenca.

Esto significó dar un giro dramático a las historias de las canciones. Por ejemplo, en el tango flamenco “Celos”, en lugar de usar este sentimiento para demostrar que se ama a una persona y así tratar de manipularla —como muchas canciones de flamenco lo han hecho—, la letra que escribió Marta dice que por el amor que se tiene hacia el otro, lo quieres libre y feliz.

Mientras que “Grito”, también parte de “Flamencas”, tiene un mensaje que exige libertad para las mujeres.

“Dice que mientras haya una mujer que no tenga libertad, no callaremos”, dijo Marta. “Y vamos a luchar por todas las que no tienen libertad, aunque nosotras realmente somos unas privilegiadas porque somos mujeres libres y nos han educado la libertad, pero precisamente por eso y porque tenemos voz pues queremos gritar y luchar por las que no la tienen”.

Y así, el disco está lleno de “pequeños mensajes” fuertes, “pero creo que es una responsabilidad que hemos adquirido con el tiempo, y cada disco va a tener esa parte”, dijo. “Porque qué mejor manera de luchar que cantando”.

El grupo comenzará este martes 3 de noviembre su gira Flamencas por Estados Unidos. Iniciará en Houston y llegará al teatro Littlefield de Brooklyn el miércoles 4 de noviembre. Seguirá por once ciudades más, algunas de las cuales, como Los Angeles —el 12 de noviembre—, es la primera vez que visitan.

“Flamencas” es parte de un trilogía de álbumes consecutivos que exploran la libertad, la rumba y la esencia del flamenco contemporáneo. El primero fue “Libres”, de 2022 y que ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de flamenco. Luego, en 2023-2024 fue “Rumberas”, un disco enfocado en el universo de la rumba con un carácter mestizo, viajero e internacional.

“Es un poco una declaración de quiénes somos nosotras”, dijo Marta. “Empezamos diciendo que somos mujeres libres, después nos autodenominamos rumberas, en un momento que teníamos muchas ganas de hacer una música para bailar. Y queríamos cerrar con esta manera de llamarnos”.

Marta analizó por mucho tiempo qué era lo que tenía el flamenco para tener esa fuerza que lo caracteriza, y a partir de ahí comenzó a componer las canciones.

“Y salió este disco que a mí me parece precioso y súper sincero, y con el que estamos dando un montón de vueltas por todos lados”, dijo.

Las Migas es un grupo de mujeres unidas por el talento, pero sobre todo por las ganas de pertenecer a un grupo, explicó la fundadora. Deben ser capaces de no tener un nombre propio como algo necesario, sino querer ser parte de un colectivo de mujeres donde no importa lo individual

Es decir, ser capaz de estar en un colectivo, de no tener el nombre propio como algo necesario, dijo Marta.

“Sino que somos un colectivo de mujeres donde no importa mucho lo individual”, dijo, “sino que lo que más potenciamos es el unirnos para hacer buena música juntas”.

El grupo está celebrando 22 años de existencia, y aunque no ha sido un camino fácil, sobre todo porque se trata de un ámbito tradicionalmente acaparado por los hombres, Las Migas han visto a través de los años más bailaoras y cantaoras y mujeres que interpretan la guitarra, la percusión y otros instrumentos del flamenco. Pero aún falta más visibilidad, según Marta.

“Esto creo que no pasa solamente en el flamenco, sino que pasa en todas las músicas”, dijo. “Hay muchas mujeres estudiando música, aprendiendo, formando bandas, creando proyectos increíbles, pero después, esto no se refleja en las programaciones de festivales, de conciertos”.

Por lo pronto, Marta y las chicas de su colectivo —otra guitarrista, una violinista y una cantante—, están poniendo todo lo que pueden su parte.

En detalle

Qué: Las Migas en concierto

Cuándo: miércoles 4 de noviembre a las 7:30 pm

Dónde: club Littlefield, 635 Sackett St., Brooklyn

Cómo: boletos desde $30; informes littlefieldnyc.com