Nueva York: el tiempo para hoy jueves 29 de octubre

¿Qué ropa usar para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% durante el día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:23 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:56 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 72 grados Fahrenheit (8 y 22ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.