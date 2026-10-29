NYC es la mejor ciudad de Estados Unidos para celebrar Halloween en 2026

La ciudad de Nueva York vuelve a demostrar que Halloween es mucho más que una noche de disfraces y caramelos. En una urbe donde las celebraciones pueden extenderse durante toda la semana, los residentes y visitantes encuentran desfiles, fiestas temáticas, casas encantadas y comercios especializados para vivir la temporada a su manera.

La Gran Manzana fue nombrada la mejor ciudad de Estados Unidos para celebrar Halloween en 2026, de acuerdo con un estudio de WalletHub que comparó 100 de las principales ciudades del país. La clasificación toma en cuenta factores como la facilidad para recorrer los vecindarios a pie, la oferta de tiendas de disfraces, la disponibilidad de dulces y las alternativas de entretenimiento.

El resultado confirma lo que muchos neoyorquinos conocen por experiencia: pocas ciudades ofrecen tantas posibilidades para organizar una celebración sin necesidad de recorrer grandes distancias. Desde las familias que salen al Trick or Treat hasta quienes buscan una fiesta de disfraces o una película de terror, el calendario de octubre ofrece opciones para públicos muy distintos.

¿Por qué NYC es la mejor ciudad para Halloween?

Uno de los grandes atractivos de Nueva York es su estructura urbana. La concentración de viviendas, comercios y espacios de entretenimiento facilita que los participantes recorran varias calles durante una misma salida. Para los niños, esto puede traducirse en más oportunidades de conseguir golosinas; para los adultos, en una noche con menos desplazamientos y más actividades.

Según los indicadores recopilados por WalletHub, la ciudad ocupa el tercer puesto en accesibilidad peatonal. Esta característica resulta especialmente útil durante Halloween, cuando numerosas familias prefieren caminar por sus propios vecindarios en lugar de depender del automóvil para trasladarse entre distintas celebraciones.

La oferta comercial también juega a favor de la metrópoli. Nueva York ocupa el primer lugar en tiendas de disfraces por habitante y el segundo en cantidad total de establecimientos de este tipo. Encontrar un atuendo de última hora, completar una caracterización elaborada o conseguir accesorios poco comunes puede resultar mucho más sencillo gracias a esa variedad.

La ciudad tampoco decepciona a los aficionados a los dulces. El estudio la sitúa en el primer puesto en tiendas de golosinas y chocolate per cápita, un dato que refuerza su atractivo para quienes consideran las golosinas una parte esencial de la celebración.

A ello se suma una amplia oferta de entretenimiento. NYC ocupa el segundo lugar en número de cines por habitante, una ventaja para quienes prefieren pasar la noche con películas de terror. También cuenta con casas encantadas, establecimientos temporales de temporada, desfiles y otras actividades que convierten octubre en un mes especialmente animado.

Aunque el ranking permite comparar las condiciones generales de cada destino, no sustituye las precauciones que deben tomar las familias. Revisar los horarios de las actividades, elegir rutas conocidas y mantener a los niños acompañados siguen siendo medidas importantes para disfrutar de la noche.

Imagen creada con ayuda de IA

Halloween mueve miles de millones de dólares en EE.UU.

La celebración también representa un negocio considerable. Según las cifras recogidas en el informe, se prevé que el gasto de los estadounidenses en Halloween alcance los $13,100 millones de dólares en 2026.

El desembolso incluye disfraces, dulces, decoraciones y distintas experiencias relacionadas con la temporada.

En una ciudad con una oferta comercial tan amplia como NYC, la variedad de establecimientos permite encontrar alternativas para diferentes presupuestos, desde accesorios económicos hasta atuendos más elaborados.

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