Halloween barato: 7 formas de ahorrar en disfraces, dulces y decoración

Los estadounidenses prevén gastar un promedio de $115.14 por persona para celebrar el Halloween de 2026, en una temporada donde se espera un gasto de unos $13,500 millones en disfraces, dulces, decoración y otros artículos.

Sin embargo, hay algunas estrategias para ahorrar en estos rubros y poder disfrutar la celebración: reutilizar lo que ya tienes, comparar precios y buscar actividades gratuitas puede ayudarte a reducir la factura.

El gasto previsto se concentra en tres categorías: $37.32 en disfraces, $36.61 en decoración y $34.79 en dulces por persona. El 79% de los consumidores que participaron en la encuesta de la Federación Nacional de Comercio Minorista (NRF) considera que los aranceles elevarán los precios de los productos de Halloween.

Con la celebración a la vuelta de la esquina, todavía puedes recortar gastos sin renunciar a los disfraces, los dulces ni los planes familiares. La clave está en fijar un límite, aprovechar lo que ya tienes en casa y evitar compras de última hora que encarezcan la celebración.

¿Por qué ahorrar importa ahora?

La NRF estima que el 74% de los estadounidenses planea celebrar Halloween y que el gasto total superará los $13,100 millones de 2025. Los dulces concentrarán $4,100 millones; los disfraces, $4,400 millones; y la decoración, $4,300 millones.

“Los consumidores siguen haciendo de Halloween una prioridad de gasto, pero también están abordando la temporada con la asequibilidad en mente”, afirmó Allison Zeller, vicepresidenta de Información sobre la Industria y el Consumidor de la NRF. La encuesta encontró que, ante precios más altos, el 34% dijo que planea usar artículos reutilizables, el 31% comparará precios y el 26% recurrirá a cupones u ofertas.

Disfraces sin pagar de más

1. Establece un tope antes de comprar. Separa el dinero para disfraz, dulces y decoración. Si una categoría rebasa el límite, recorta otra y evita financiar compras estacionales con una tarjeta si no podrás liquidarla al vencimiento.

2. Reutiliza o intercambia. Combina ropa del clóset con maquillaje o accesorios y organiza un cambio de disfraces entre familiares. La NRF reportó que el 52% reutiliza al menos la mitad de las piezas de sus disfraces.

3. Compra usado o hazlo tú mismo. Revisa tiendas de segunda mano y grupos vecinales antes de acudir a una tienda temporal. “Un disfraz sencillo cuesta entre $30 y $40” en una gran tienda, señaló Christophe Waggoner, fundador de October’s Child, a AARP.

Para una familia con varios niños, evitar dos disfraces nuevos puede ayudarte a ahorrar de $60 a $80, tomando como referencia ese rango de precios.

Dulces: compara cada pieza

4. Mira el precio unitario. No asumas que la bolsa más grande es la más barata: divide el precio entre el número de piezas y compara marcas y tamaños. Compra según cuántos niños recibiste el año pasado para limitar sobrantes.

5. Combina ofertas sin sobrecomprar. Revisa cupones digitales y anuncios de supermercados, farmacias y clubes mayoristas. Esperar puede bajar el precio, pero también reduce las opciones disponibles.

“Cuanto más te acercas al 31 de octubre, más baja el precio; la advertencia es que hay menos selección”, explicó Kimberly Palmer, portavoz de NerdWallet, a AARP en 2023.

No sacrifiques la seguridad para ahorrar. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda desechar golosinas con envolturas rotas, pequeños agujeros, decoloración o señales de manipulación, además de revisar las etiquetas cuando un niño tenga alergias.

Decoración y diversión por $0

6. Decora una sola zona y reutiliza. Concentra luces, calabazas y piezas resistentes en la entrada o sala, en lugar de cubrir toda la vivienda. El 73% reutiliza al menos la mitad de su decoración, de acuerdo con la NRF.

7. Cambia atracciones pagadas por eventos gratuitos. Para este fin de semana, NYC DOT anunció más de 180 actividades de trick-or-streets en los cinco condados, mientras NYC Parks programó celebraciones sin costo en Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan y Staten Island.

En Nueva Jersey, el State Museum celebrará su Halloween Spooktacular el sábado 31 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., con desfile, dulces, juegos y manualidades. Revisa los horarios y posibles cambios antes de salir.

La alternativa gratuita puede eliminar entradas, cuotas de actividad y compras impulsivas en una sola decisión.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estrategias para ahorrar en Halloween

¿Cuánto gastará una persona en Halloween 2026?

La proyección promedio es de $115.14, apenas 69 centavos más que en 2025.

¿Cómo puedes ahorrar en un disfraz de Halloween?

Reutiliza ropa, intercambia prendas con otra familia o compra artículos usados. Añade un accesorio reconocible en lugar de adquirir un conjunto completo.

¿Conviene comprar dulces en grandes cantidades?

Solo si el precio por pieza es menor y esperas suficientes visitantes. Compara el costo unitario y evita pagar por una bolsa que terminará sobrando.

¿Dónde hay eventos gratuitos de Halloween en Nueva York?

NYC DOT y NYC Parks publican actividades gratuitas y calles peatonales en los cinco condados. Confirma ubicación, horario y posibles cambios por lluvia antes de trasladarte.

¿Qué debes revisar en los dulces?

Busca envolturas rotas, perforaciones, cambios de color y alérgenos. Los niños no deben comer las golosinas antes de que un adulto las inspeccione en casa.

Conclusión

Para la celebración de Halloween, el verdadero ahorro continúa después del 31 de octubre: guarda disfraces y decoración reutilizable, anota qué sobró y fija desde ahora el presupuesto de 2027. Si compras productos en liquidación, elige piezas duraderas y evita adquirir inventario solo porque tiene descuento; de otro modo, el supuesto ahorro se convertirá en gasto aplazado.

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