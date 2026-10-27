Los dulces de Halloween se encarecen y sus ventas caen 6.7% en EE.UU.

Las ventas de dulces para Halloween cayeron en Estados Unidos antes de la celebración del 31 de octubre. El descenso fue de 6.7% en el mes terminado el 17 de octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según datos de NielsenIQ recogidos por Associated Press.

Para los hogares que buscan participar en esta tradición nacional, mantener las compras de años anteriores puede exigir un presupuesto mayor, en un entorno económico con precios elevados y mayores gastos cotidianos.

Los elevados precios del chocolate presionan las compras. En conjunto, la categoría de dulces y goma de mascar acumuló un aumento de precios de 44% en los cinco años terminados en septiembre de 2026, frente al 22.5% de los alimentos para consumir en casa, según datos gubernamentales.

El descenso fue de 6.7% en el mes terminado el 17 de octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según datos de NielsenIQ recogidos por Associated Press y publicados por el New York Post.44% en los cinco años terminados en septiembre de 2026, frente al 22.5% de los alimentos consumidos en casa, según datos gubernamentales reportados por Associated Press.

Los dulces suben más que la inflación general

El informe de septiembre de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), publicado el 14 de octubre de 2026, muestra que los caramelos y la goma de mascar se encarecieron 7.7% interanual. La inflación general fue de 3.7% durante el mismo periodo. Además, esta categoría aumentó más del doble que el promedio general de precios.

Si mantienes el mismo presupuesto para tus dulces de este año, necesitas comparar presentaciones o ajustar cantidades para evitar gastar más.

Chris Costagli, vicepresidente y especialista en alimentos de NielsenIQ, explicó que las compras también dependen del dinero disponible después de cubrir otras necesidades.

“No puedo pagarlo este año porque he pagado mucho más por tantas otras cosas”, señaló en declaraciones a AP.

Las bolsas pequeñas ganan terreno en las ventas

Las bolsas pequeñas fueron las únicas presentaciones que registraron un crecimiento de ventas hasta mediados de octubre, indicó Costagli, mientras que las presentaciones grandes y extragrandes registraron las mayores caídas.

Eso no significa que la bolsa pequeña sea más económica por cada onza o pieza. Puedes desembolsar menos al pagar, pero recibir una cantidad proporcionalmente menor. Por eso conviene revisar el precio unitario.

NielsenIQ también identificó una diferencia entre productos:

Los dulces de Halloween sin chocolate, como gomitas y paletas, promediaron $6.08 por libra durante las nueve semanas terminadas el 17 de octubre

Ese promedio fue aproximadamente 3% inferior al del mismo periodo de 2025

La reducción no produjo un repunte de ventas, según la información recogida por AP

Los datos muestran que no todos los dulces se han encarecido. Antes de descartar una categoría o elegir una promoción, compara el producto específico.

El cacao y los envases reducidos encarecen el precio de los dulces

La economista Natalie Ho, de la BLS, explicó en un análisis de septiembre de 2026 que los problemas climáticos y logísticos afectaron el suministro de cacao y azúcar.

Su investigación señala que los fabricantes trasladaron aumentos de costos mediante precios mayores y paquetes más pequeños. El análisis estudia principalmente cambios históricos hasta 2024; no representa una medición exclusiva de Halloween de 2026.

Cómo comparar sin gastar de más

Si te preparas para comprar tus dulces, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey explica que el precio unitario permite distinguir qué presentación ofrece mejor valor. La obligación de mostrarlo contempla productos regulados y excepciones. No se aplica indiscriminadamente a cualquier artículo o comercio.

Para aprovechar mejor tu presupuesto al comprar dulces de Halloween:

Revisa el precio por onza o libra utilizando la misma unidad

Compara productos similares, no solo el tamaño exterior del envase

Contrasta el ahorro unitario con el importe total que puedes pagar

La Universidad Rutgers advierte que, en ocasiones, dos paquetes pequeños resultan más baratos que uno grande. La presentación familiar no garantiza el mejor precio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los dulces de Halloween

¿Las ventas de toda la temporada cayeron 6.7%?

No. La cifra corresponde al mes terminado el 17 de octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. No es el resultado final de Halloween.

¿Todos los dulces cuestan más este año?

No. NielsenIQ encontró una reducción promedio cercana al 3% en dulces de Halloween sin chocolate durante las nueve semanas terminadas el 17 de octubre.

¿Conviene comprar una bolsa más grande?

No necesariamente. Compara el precio por unidad de medida y el desembolso total: el envase más grande no siempre ofrece mejor valor.

¿Habrá descuentos antes de Halloween?

Las fuentes consultadas no garantizan descuentos. La posibilidad de compras tardías tampoco equivale a una promesa de mejores precios.

Conclusión

La caída inicial de las ventas de dulces previo a Halloween todavía podría moderarse si las compras se concentran cerca del 31 de octubre. Sally Lyons Wyatt, vicepresidenta ejecutiva global y asesora de la industria alimentaria de Circana, considera posible ese escenario: “No creo que Halloween esté condenado”, señaló a la AP.

La Asociación Nacional de Confiteros también expresó optimismo: “El entusiasmo de los consumidores sigue siendo increíblemente fuerte”, indicó en una declaración recogida por AP.

Ese entusiasmo no garantiza precios menores. Para proteger tu presupuesto, decide cuánto puedes gastar antes de elegir la bolsa: una promoción deja de ayudarte si terminas comprando más de lo que necesitas.

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