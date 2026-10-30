Chicago: el tiempo para hoy viernes 30 de octubre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 30 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera mitad del día y del 84 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:48 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 60% por la mañana, 55% por la tarde y 60% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima