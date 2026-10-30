La ciudadanía: por qué importa

Yo nací ciudadana de Estados Unidos. Al cumplir los 18 años, solo tuve que inscribirme para votar.

Para muchos de nuestros vecinos, en cambio, alcanzar ese mismo derecho representa un camino de años, lleno de formularios, pagos y largas esperas. Reconocer su esfuerzo nos invita a valorar una oportunidad que, en ocasiones damos por sentado.

Además, quienes buscan obtener la ciudadanía deben demostrar buen carácter moral y aprobar exámenes de inglés y educación cívica sobre la historia de Estados Unidos.

Para quienes hablan inglés como segundo o tercer idioma, este proceso significa dedicación y muchas horas de estudio, incluso después de largas jornadas de trabajo.

Ser ciudadano significa tener voz y participar plenamente en nuestra democracia, ya sea mediante el voto o servicio como jurado. Muchas personas deciden ir más allá: colaboran en campañas e incluso postulan a cargos públicos para contribuir al futuro de nuestra comunidad. La ciudadanía también brinda estabilidad, protección legal y la confianza necesaria para construir un mejor porvenir para sus familias.

https://www.facebook.com/reel/1068316272841619

Precisamente por ello, asumo con profunda seriedad la ciudadanía y el voto. Serví en la Marina de Estados Unidos, trabajé como fiscal federal y juré defender la Constitución. Estas experiencias me enseñaron que la ciudadanía conlleva una responsabilidad que debemos valorar y ejercer con compromiso.

Por consiguiente, votar es una manera concreta de transformar esa responsabilidad en acciones que influyen en nuestra vida y en la de los demás.

En estas elecciones, millones de residentes de Nueva Jersey acudirán a las urnas para decidir el rumbo del país. Con su voto, elegirán a los integrantes de las juntas escolares, a quienes dirigirán sus municipios y cómo se utilizará el dinero de sus impuestos.

Pero, el resultado dependerá de quienes acudan a votar. Cuando nos quedamos en casa, dejamos en manos de otras personas decisiones que afectan a nuestras familias y comunidades.

Con ese compromiso, este verano firmé la Ley John R. Lewis de Empoderamiento del Votante para proteger nuestra democracia y hacer frente a los ataques más recientes contra el derecho al voto. John Lewis dedicó su vida a luchar por los derechos civiles y consideraba al voto “la herramienta no violenta más poderosa que tenemos en una sociedad democrática”. Incluso arriesgó su propia seguridad para que otros pudieran ejercer ese derecho. Por ello, en Nueva Jersey seguiremos honrando su legado con solidas protecciones para el voto y la defensa de una representación justa.

A todos los residentes de Nueva Jersey que cumplen los requisitos para votar, en cada rincón de nuestro estado, les digo: ¡voten! Tanto quienes llevan décadas participando como quienes emitirán su primer voto como ciudadanos recién naturalizados. Cada voto representa una voz, y cada voz merece ser escuchada. Abstenerse es renunciar a un derecho por el que tantas personas lucharon. Así que, si estas inscrito, pero nunca votaste, este es el momento de comenzar. En las urnas, todas las voces cuentan por igual.

Asegúrese de que su voz se escuche y de que su voto cuente.

Para participar, puede votar en persona de forma anticipada hasta el 1.º de noviembre, votar por correo o acudir a su centro de votación el martes 3 de noviembre, día de las elecciones. Los centros de votación estarán abiertos de 6 a. m. a 8 p. m. Si el inglés no es su idioma materno, habrá asistencia disponible en los centros de votación para ayudarle durante el proceso.

Consulte su inscripción electoral y encuentre su centro de votación en Vote.NJ.Gov

Mikie Sherrill es la Gobernadora de Nueva Jersey