Si no fuiste de los furibundos compradores del Black Friday que hicieron fila durante las primeras horas del viernes para aprovechar las mejores ofertas, no te preocupes, todavía puedes aprovechar los descuentos de Black Friday 2026. Walmart y otros almacenes mantienen promociones en televisores, electrodomésticos, artículos de cocina y productos para el hogar hasta el domingo 29 de noviembre.

Entre las ofertas que conservan sus precios destacan una freidora de aire modelo Gourmia de 8 cuartos con ventana y ocho funciones de cocción, por $39, un juego de equipaje Travelhouse de seis piezas por $103.99 y una aspiradora Dyson V8 Cyclone con kit de limpieza para automóvil por $299.99. Target y Lowe’s también prolongan sus campañas durante el fin de semana.

Walmart extiende sus ofertas hasta el 29 de noviembre

La segunda campaña de Black Friday de Walmart comenzó el lunes 23 de noviembre y continuará hasta el domingo 29. Las promociones están disponibles en Walmart.com y en tiendas físicas, aunque los precios y las existencias pueden variar según la sucursal y el vendedor.

Entre las ofertas cuyos precios pudimos comprobar se encuentran:

Freidora de aire digital Gourmia: $39

$39 Sillón reclinable de masaje: $218.49

$218.49 Juego de equipaje Travelhouse de seis piezas: $103.99

$103.99 Aspiradora Dyson V8 con kit de limpieza para automóvil: $299.99

$299.99 Televisor inteligente VIZIO QLED 4K de 85 pulgadas: $498

Los precios pueden cambiar durante el fin de semana y algunos productos podrían agotarse antes de que termine la campaña. Consulta la disponibilidad y el costo final directamente en Walmart.com antes de completar la compra.

Para este Black Friday, la compañía explicó que su estrategia consiste en ofrecer descuentos directos en productos que van más allá de los regalos tradicionales para atraer consumidores interesados en renovar artículos del hogar, comprar electrodomésticos o adquirir productos de uso cotidiano.

Walmart apuesta por precios bajos y productos disponibles

Julie Barber, jefa de compras de Walmart en Estados Unidos, explicó a Business Insider que la empresa no recurrirá a premios ni incentivos para atraer compradores durante Black Friday, sino a ofrecer productos atractivos a precios competitivos.

“No vamos a hacer trucos. No vamos a pagar a la gente para que haga fila. Vamos a tener artículos increíbles en la tienda, y eso va a atraer a la gente”, sostuvo Barber.

La ejecutiva también señaló que Walmart llega a la temporada navideña con sus niveles de inventario más altos del año y que busca mantener ofertas nuevas durante sus distintos eventos comerciales para atender a consumidores que prestan mayor atención al ahorro. Según una encuesta citada por la compañía, 7 de cada 10 compradores señalaron que los precios más bajos facilitarían sus compras navideñas.

Las compras en línea ganan terreno

El comercio electrónico también se ha convertido en un componente importante de la estrategia de Walmart. La compañía reportó un crecimiento de 23% en sus ventas globales en línea durante el tercer trimestre fiscal de 2027, mientras que las ventas de su marketplace aumentaron cerca de 50%.

John David Rainey, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart, destacó que el crecimiento digital compensa con creces la ligera caída de las compras presenciales.

Durante la presentación de resultados del 19 de noviembre, Rainey explicó que, entre las compras en tienda y el cumplimiento digital, Walmart registra más volumen de actividad en sus establecimientos estadounidenses que nunca.

Para los consumidores, esto significa más opciones para comparar productos y comprar desde casa. Sin embargo, es importante revisar si hay costos de envío, las fechas de entrega y las alternativas de recogida antes de pagar.

Walmart cerrará su campaña actual el domingo 29 de noviembre. Después comenzará su evento de Cyber Monday, solo en línea, programado del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Target y Lowe’s también mantienen promociones

Otras cadenas prolongan sus descuentos durante el fin de semana, aunque concentran sus promociones en distintas categorías.

Target: mantiene ofertas de Black Friday hasta el domingo 29, con descuentos de hasta 50% en determinados juguetes, ropa, tecnología y artículos para el hogar

mantiene ofertas de Black Friday hasta el domingo 29, con descuentos de hasta 50% en determinados juguetes, ropa, tecnología y artículos para el hogar Lowe’s: ofrece promociones en herramientas, electrodomésticos, decoración navideña y productos para mejorar la vivienda. Sus ofertas especiales dependen de las existencias y las condiciones de cada tienda

Puedes consultar las promociones en las páginas oficiales de ambas cadenas y comparar los precios antes de decidir dónde comprar.

Cómo aprovechar Black Friday sin gastar de más

Que una promoción continúe durante el fin de semana no garantiza que todos los productos mantengan el mismo precio. Antes de comprar, considera estas recomendaciones:

Compara precios: revisa cuánto cuesta el mismo producto en otras tiendas

revisa cuánto cuesta el mismo producto en otras tiendas Comprueba las existencias: los artículos más demandados pueden agotarse antes del domingo

los artículos más demandados pueden agotarse antes del domingo Calcula el costo final: incluye impuestos, envío y posibles accesorios

incluye impuestos, envío y posibles accesorios Consulta las devoluciones: verifica los plazos y las condiciones antes de pagar

verifica los plazos y las condiciones antes de pagar Evita compras impulsivas: prioriza los productos que necesitas o que ya contemplabas en tu presupuesto

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las promociones de Walmart para Black Friday 2026

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Walmart?

La segunda campaña de Black Friday termina el domingo 29 de noviembre. Después comienza su evento de Cyber Monday.

¿Qué productos destacan entre las ofertas de Walmart?

Hay descuentos en televisores, freidoras de aire, equipaje, aspiradoras y artículos para el hogar.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los descuentos de Target?

La campaña de Black Friday se extiende hasta el domingo 29 de noviembre, con promociones en tecnología, juguetes, ropa y productos para el hogar.

¿Qué ofrece Lowe’s durante Black Friday?

La cadena tiene descuentos en herramientas, electrodomésticos, decoración navideña y artículos para mejorar la vivienda.

¿Cómo puedo comprobar si una oferta sigue vigente?

Consulta la página o aplicación de cada tienda y verifica el precio, las existencias y las condiciones de entrega antes de completar el pago.

La competencia puede ayudar a proteger el presupuesto navideño

La prolongación de las promociones del Black Friday hasta el domingo permite a los consumidores comparar precios y distribuir sus compras durante varios días, en lugar de concentrarlas en la madrugada del Black Friday. La apuesta de Walmart por descuentos directos también refleja la importancia de ofrecer valor en un momento en que las familias buscan controlar sus gastos.

Sin embargo, una oferta no representa necesariamente un ahorro si implica comprar algo que no estaba previsto. Comparar precios, revisar las condiciones y respetar el presupuesto familiar seguirá siendo la mejor estrategia para aprovechar las promociones antes de Navidad.

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