Una mora puede afectar tu crédito por 7 años: cómo negociar un plan de pagos

La presión financiera ya afecta a una parte importante de los hogares estadounidenses. Una encuesta de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (NFCC) encontró que el 13% de los encuestados reportó haber realizado pagos inferiores al mínimo exigido, frente al 8% registrado meses antes. El dato refleja las dificultades para cumplir con las obligaciones crediticias y la importancia de buscar alternativas antes de acumular atrasos.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda comunicarte con tu acreedor de inmediato si no puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito. Algunas compañías pueden ofrecer alternativas para aliviar temporalmente la presión financiera, aunque las condiciones dependen del acreedor y del tipo de deuda.

Antes de aceptar, verifica cuánto terminarás pagando, si se acumularán intereses y cómo se reportará el acuerdo a las agencias de crédito.

Si esperas demasiado, puedes incurrir en un problema peor. Una morosidad puede permanecer hasta siete años en el informe de crédito, mientras que los pagos atrasados también pueden generar cargos, intereses adicionales y gestiones de cobro. Dependiendo de la deuda y de las circunstancias, el acreedor también podría iniciar una demanda.

Cómo negociar un plan de pagos con tu acreedor

Antes de que venza tu próxima factura, calcula cuánto puedes pagar realmente y comunícate con la entidad. Pregunta si ofrece un plan de dificultades económicas, una reducción temporal de la cuota, una tasa de interés menor o una prórroga.

Solicita que las condiciones queden por escrito y revisa si el acuerdo incluye cargos, intereses acumulados o cambios en la fecha de vencimiento. No des por hecho que un plan de pagos impedirá que la entidad reporte un atraso: confirma cómo se manejará tu cuenta antes de aceptar.

Llama antes del vencimiento

No necesitas esperar a que incurras en un atraso en tu cuenta. La CFPB recomienda: “Comunícate de inmediato con la compañía de tu tarjeta de crédito”. Allí debes explicar por qué no puedes pagar, cuánto puedes cubrir y cuándo podrías reanudar los pagos normales.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) es todavía más directa: “No se demore. Hágalo antes de que intervenga un cobrador de deudas”. Negociar con el acreedor original suele darte más opciones que hacerlo cuando la cuenta ya está en cobranza.

Calcula una oferta sostenible

Antes de llamar, resta de tus ingresos mensuales los gastos esenciales: vivienda, alimentos, servicios, transporte, seguro y medicamentos. La cantidad restante ayudará a establecer un pago que puedas sostener sin incumplir otras obligaciones.

Antes de llamar, prepara esta información:

La causa de la dificultad: pérdida de empleo, reducción de horas, enfermedad, emergencia o aumento de gastos

pérdida de empleo, reducción de horas, enfermedad, emergencia o aumento de gastos La cantidad que puedes pagar: una cifra basada en tu presupuesto real

una cifra basada en tu presupuesto real La duración del problema: temporal o permanente

temporal o permanente La fecha de recuperación: cuándo esperas retomar el pago normal

cuándo esperas retomar el pago normal La solicitud concreta: pago menor, cambio de vencimiento, reducción de intereses o suspensión temporal

El organismo también recomienda dejar margen para emergencias, porque pagar demasiado a un acreedor y atrasarte con la renta, la hipoteca o el préstamo del automóvil puede ocasionar consecuencias más graves.

Pide opciones y costos

Los acreedores pueden ofrecer programas por dificultades económicas, aplazamientos, planes de pago, reducción temporal de intereses o cambio de fecha de vencimiento. La alternativa dependerá de tus ingresos, gastos, historial y tipo de deuda.

Antes de aceptar, pregunta:

¿Cuál será el nuevo pago mensual?

¿Cuánto durará el acuerdo?

¿Seguirán acumulándose intereses?

¿Eliminarán cargos por demora?

¿Reducirán o cerrarán tu línea de crédito?

¿Cómo reportarán la cuenta a las agencias de crédito?

¿Cuánto pagarás en total?

La FTC advierte: “Antes de aceptar un nuevo plan de pago, averigüe si hay cargos adicionales u otras consecuencias”. Un pago mensual menor puede dar alivio inmediato, pero también aumentar el costo total si extiende considerablemente el plazo.

Exige el acuerdo por escrito

No envíes dinero basándote únicamente en una promesa telefónica. Solicita un documento que indique el pago, la tasa, las fechas, los cargos eliminados y la forma en que el acreedor reportará la cuenta.

La CFPB recomienda obtener confirmación escrita de cualquier opción alternativa de pago acordada. Conserva correos electrónicos, cartas, números de caso y comprobantes por si posteriormente necesitas disputar un error.

También revisa tus informes en AnnualCreditReport.com. El portal permite solicitar gratuitamente cada semana los informes de Equifax, Experian y TransUnion, y consultar tu propio historial no afecta tu puntaje.

Evita falsas soluciones de deuda

Desconfía de compañías que prometen eliminar todas tus deudas, exigen dinero por adelantado o te ordenan dejar de comunicarte con los acreedores. La FTC advierte que suspender los pagos puede aumentar los intereses y cargos, perjudicar el crédito y exponerte a demandas.

Puedes negociar directamente y sin pagar a un intermediario. Si necesitas ayuda, busca asesoramiento crediticio legítimo: en Nueva York, los planificadores presupuestarios deben estar autorizados por el Departamento de Servicios Financieros estatal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica una lista de agencias de asesoramiento crediticio aprobadas para el Distrito de Nueva Jersey, incluidas organizaciones que prestan servicios en español.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo negociar un plan de pagos antes de caer en mora

¿El acreedor está obligado a aceptar un plan?

No. Puedes solicitar pagos menores u otras concesiones, pero el acreedor no tiene obligación de aprobarlas. La decisión dependerá de sus políticas y de tu situación.

¿Negociar perjudica automáticamente tu crédito?

No necesariamente. El efecto depende del acuerdo y de cómo se reporte. Pregunta antes de aceptar y verifica después tus informes de crédito.

¿Puedes cambiar la fecha de pago?

Algunos acreedores permiten mover el vencimiento para acercarlo al día en que recibes tu salario o beneficios. Debes solicitarlo y confirmar cuándo entra en vigor.

¿Qué ocurre si ya pasó la fecha límite?

Llama de todos modos. Puedes pedir que eliminen el cargo por demora y preguntar por un plan, aunque el acreedor no está obligado a concederlo.

¿Qué debes hacer con una hipoteca?

Comunícate inmediatamente con el administrador del préstamo. Las alternativas pueden incluir tolerancia, modificación o un plan de pagos; también puedes solicitar ayuda gratuita a un asesor.

Conclusión

Una dificultad temporal puede convertirse en una deuda grave si esperas hasta que comiencen las llamadas de cobro. Si observas que el próximo pago no cabe en tu presupuesto, calcula hoy una cantidad sostenible y negocia antes del vencimiento.

El objetivo no es conseguir la mensualidad más baja, sino un acuerdo escrito que puedas cumplir sin poner en riesgo tus gastos esenciales.

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